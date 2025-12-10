Выиграл целое состояние и профукал все: типичная история лотерейного мультимиллионера (фото)

История шотландца Колина Вира, который выиграл в лотерею бешеную сумму, показывает, как деньги могут повлиять на жизнь семьи и близких. В то же время британец повторил историю многих победителей — потерял все и свою семью.

Бывший сотрудник шотландского телеканала STV и его жена Кристин сорвали джекпот в £161 миллион (почти 9,1 млрд грн), который был одним из крупнейших джекпотов за всю историю Британии. Об этом рассказывает LADBible.

После безумного выигрыша, мистер Вир потратил почти £40 миллионов (2,26 млрд грн) всего за восемь лет. Это означало примерно £100 тысяч (5,6 млн грн) в неделю до его смерти в 2019 году, менее чем через год после развода с Кристин.

По данным банковских выписок, он воплощал в жизнь желания, о которых большинство лишь только может мечтать — роскошные автомобили, путешествия, новые дома, погашение долгов, помощь друзьям и семье, а также благотворительные взносы. В частности, мистер Вир приобрел 55% футбольного клуба Partick Thistle, чтобы передать его общине, а также трех чистокровных скаковых лошадей, среди которых и ирландская кобыла If You Say Run.

Супруги также активно занимались благотворительностью — они создали Weir Charitable Trust, который поддерживает местные шотландские общины и мелкие благотворительные организации. Известно, что они пожертвовали £800 тысяч (45 млн грн) клубу Largs Thistle и £50 тысяч (2,83 млн грн) на обучение теннисного таланта Росса Уилсона в академии Энди Маррея.

Пара жила на широкую ногу в течение восьми лет Фото: Daily Mail

В 2012 году супруги оплатили протез ноги для 13-летнего Кирана Максвела, помогая семье собрать средства. Колин Вир также делал взносы на искусство, мебель и ювелирные изделия. Также мужчина поддерживал Шотландскую национальную партию и кампанию за независимость Шотландии.

Однако в 2019 году стало известно, что жена Кристин после восьми лет после выигрыша подала на развод. После его смерти первый министр Шотландии Никола Стерджен сказала, что преданность Колина делу шотландской независимости и его щедрость "нельзя переоценить", а движение за независимость "потеряло настоящего друга".

Известно, что после смерти мужчины на его счетах может находиться восьмизначная сумма после развода и расходов за период с 2011 до 2019 года. Судьба этих денег осталась неизвестной, однако журналисты подытожили историю шотландца следующим образом: "Для Колина Вера выигрыш в лотерею стал не только возможностью роскоши, но и шансом воплотить собственные мечты и поддержать тех, кому повезло меньше".

