Вместо виллы и Феррари: победитель лотереи потратил деньги на странную детскую мечту (фото)

Британец Нил Лейтон является давним фанатом поездов и паровозов, имея мечту купить один настоящий локомотив. Когда мужчина неожиданно для себя сорвал куш в миллион фунтов, то решил действовать, но сделал довольно оригинально.

Изначально Нил планировал потратить часть выигрыша на настоящий локомотив, но вместо этого он вложил £40 000 (2,2 млн грн) в коллекцию игрушечных поездов из знаменитого детского сериала "Thomas the Tank Engine". Об этом мужчина рассказал в интервью The Mirror.

Житель британского Герефорда сорвал джекпот в игре Cash Bolt Christmas Millionaire всего через два дня после того, как загрузил приложение на телефон. Часть выигрыша он потратил, чтобы съездить с друзьями в роскошный отпуск, а свой дом на четыре спальни украсил паровозной тематикой.

"После выигрыша появилась возможность инвестировать в оригинальные вещи из телешоу о Томасе, и я очень рад, что воспользовался ею. Это, конечно, немного удобнее, чем настоящий локомотив, но коллекция оказалась мудрой инвестицией. Недавно ее оценили — и она стоит примерно столько же, сколько реальный паровоз среднего класса", — говорит победитель.

Нил Лейтон и его коллекция Фото: The Mirror

Нил рассказывает, что его любовь к железной дороге началась еще в трехлетнем возрасте — во время поездки с дедушкой Байноном. Одним из его первых воспоминаний первых была поездка на настоящем "Томасе-паровозике" в Severn Valley Railway.

"Мы ехали с дедушкой, и он говорил смотреть в окно — может, увидим кроликов. Мы так и не увидели ни одного, но он не прекращал искать. И теперь я до сих пор смотрю в окно каждый раз, когда еду поездом. Дедушка был фермером, но обожал поезда. Он сделал мне железнодорожную колею с петлей, и я играл с ней без конца. Он умер в 2020 году и не увидел моего выигрыша — а жаль, потому что ему бы очень понравилась моя коллекция", — рассказал британец.

Свой выигрыш в игре Cash Bolt Christmas Millionaire Instant Win в декабре 2023 года мужчина получил, когда как раз разговаривал с коллегами-энтузиастами — фанатами "Томаса-паровозика" из разных стран. Тогда сидел в своем садовом сарае, играл в игру на телефоне и разговаривал с друзьями.

Нил говорит, что он доволен своим решением Фото: The Mirror

"Вдруг экран показал: 'Поздравляю, вы выиграли миллион фунтов'. Признаюсь, моя первая мысль была — поезда! Что я теперь могу купить?", — вспомнил мужчина.

С тех пор Нил посвятил себя поддержке железнодорожных проектов — среди них сохранение памяти об авторе "Томаса-паровозика", преподобного Уилберта Одри, и волонтерство на исторической узкоколейке Talyllyn Railway в Уэльсе, которая вдохновила писателя на создание книг.

"Мы проводим ежегодный фестиваль в честь Одри, и я даже вошел в оргкомитет. Недавно нам удалось собрать £150 000 (8 314 500 грн) в поддержку железной дороги. Люди приезжают со всего мира. Меня даже просят давать автографы — узнают как фаната поездов и победителя лотереи."

