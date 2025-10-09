Выигранные 495 миллионов в лотерею разрушили жизнь мужчины и его семьи: что произошло (фото)

Пекарь из Британии Кит Гоуф сорвал большой приз в лотерею, чем изменил жизнь своей семьи к лучшему. В то же время огромные деньги полностью и безвозвратно разрушили жизнь победителя и его семьи.

Related video

Победа в лотерее господина Гоуфа привела к потере семьи, ближайших друзей и смерти от злоупотребления алкоголем, сообщает The Mirror.

Журналисты пишут, что мужчина работал пекарем и жил в скромном доме. В 2005 году он приобрел лотерейный билет и сорвал джекпот розыгрыша, который составлял 9 млн фунтов (почти 495 млн грн).

Мужчина сразу начал "сорить деньгами" — купил VIP-абонемент на стадион любимого футбольного клуба "Астон Вилла", затем — скаковых лошадей. Впоследствии британец приобрел роскошный BMW и другие вещи.

Затем господин Гоуф покинул работу, и очень быстро впал в "скуку". Мужчина начал прикладываться к водке, что привело к распаду его брака.

Кит Гоуф и его жена после победы в лотерею Фото: ExpressStar

"Без рутины в моей жизни я начал тратить, тратить, тратить — в конце концов я просто скучал. До выигрыша я пил только немного вина во время еды. Раньше я был популярным, но теперь оттолкнул от себя всех друзей. Я больше никому не доверяю. Моя жизнь была прекрасной. Но лотерея все разрушила. Какой смысл иметь деньги, если ты плачешь по ночам", — признался Кит за год до своей смерти в 2009.

После развода британец переехал в арендованный дом за 1 млн фунтов Чешири, наняв шофера и садовника. Однако мужчина продолжал злоупотреблять алкоголем, а после — попал в реабилитационный центр.

Впоследствии Кита обманули мошенники на 700 тыс. фунтов, а год спустя он умер в больнице от последствий воздействия крепких напитков и стресса. Медики говорят, что смерть миллионера наступила в результате отравления алкогольными напитками.

Перед смертью он предостерегал людей "не покупать лотерейные билеты", потому что это "разрушило его жизнь". Несмотря на печальный финал и слухи, что Кит спустил все деньги, недавно стал известен один факт — господин Гоуф завещал своей семье 800 тыс. фунтов.

Ранее Фокус рассказывал, что мужчина выиграл огромную сумму и опасается перемен в жизни. В США житель штата Миссури выиграл в лотерею Powerball $410 миллионов, после чего его охватил страх перед возможными изменениями в жизни.

Впоследствии стало известно, как победитель лотереи борется за жизнь после вечеринок. Мужчина, который выиграл 61 млн гривен рассказал, что теперь сосредоточится на восстановлении здоровья.