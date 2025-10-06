Лотерейный миллионер оказался в больнице: победитель борется за жизнь после вечеринок (фото)

Победитель лотереи из Великобритании попал в больницу после трех месяцев шумных вечеринок. Мужчина, который выиграл £1 млн (61 млн грн), рассказал, что теперь сосредоточится на восстановлении здоровья.

Как сообщает Daily Mirror, 39-летний строитель Адам Лопес из Норвича в июле выиграл £1 млн (61 млн грн) в Национальной лотерее. Мужчина сразу оставил работу и три месяца посвятил вечеринкам, но в сентябре его госпитализировали с диагнозом двусторонней легочной эмболии.

По словам Лопеса, он приобрел выигрышную скретч-карту в магазине на углу. Его банковский баланс вырос "с £12,40 до £1 000 012,40" (с 760 грн до 61 млн грн). Однако уже 10 сентября мужчину на скорой доставили в больницу Норфолка и Норвичского университета после резкого ухудшения состояния.

"Я знал, что то, что я делаю, рано или поздно закончится, и это чуть не закончилось худшим образом. Это был огромный сигнал тревоги", — сказал Лопес.

Победитель отметил, что выигрыш позволил ему вести образ жизни, которого он раньше не имел, но впоследствии это привело к проблемам со здоровьем. "Примерно три недели назад это стало очевидным... тромб в ноге распространился на легкие", — пояснил он.

Адам Лопес на работе Фото: Скриншот

Мужчина провел в больнице более восьми дней.

"Я не мог ходить, я не мог дышать. Самое большое, что изменило мою жизнь, — это лежание на заднем сиденье скорой помощи и звук сирен", — рассказал он.

Лопес поблагодарил врачей за спасенную жизнь и признал, что сожалеет о решении оставить работу. Он отметил, что отсутствие привычного распорядка повлекло "полный отрыв" от нормальной жизни.

"Это заставляет смотреть на обе стороны жизни, потому что не имеет значения, у тебя миллион, сто миллионов или триллион — когда ты в скорой, деньги не имеют значения", — добавил победитель.

В июле Лопес сообщил, что момент выигрыша стал для него шоком. Он рассказал, что приобрел скретч-карту вместе с напитком, а после обнаружения выигрыша спрятал ее в бардачок авто. Когда Национальная лотерея подтвердила его победу, мать мужчины "была невероятно счастлива".

Победитель лотереи со своей матерью Даникой Фото: Скриншот

