Женщина выиграла 6 миллионов благодаря совету ChatGPT: кому отдала все деньги

Жительница Вирджинии (США) впервые сыграла в Powerball и решила доверить выбор чисел искусственному интеллекту. Выигрыш составил 150 тыс. долларов (6,4 млн грн), но женщина сразу отдала все деньги на благотворительность.

Впервые попробовав игру в онлайн-лотерее, американка Керри Эдвардс из города Мидлотиан обратилась к чат-боту ChatGPT, чтобы тот помог ей выбрать номера для розыгрыша Powerball. Об этом сообщает Newsweek. Она дополнительно активировала опцию Power Play, что утроило выигрыш.

Эдвардс угадала четыре из первых пяти чисел и Powerball в тираже и получила приз в размере 150 тыс. долларов (6,4 млн грн).

Как ChatGPT выбирал номера

Победительница призналась, что сомневалась, как именно подойти к выбору комбинации, поскольку раньше никогда не играла онлайн. Тогда она решила задать вопрос искусственному интеллекту.

"Я сказала: ChatGPT, поговори со мной об этих 1,7 млрд долларов и подскажи цифры", — вспомнила Эдвардс на пресс-конференции.

Сначала бот ответил, что результат зависит только от удачи, но впоследствии предложил набор чисел, которые женщина и использовала.

Неожиданный сюрприз

Через два дня Эдвардс получила сообщение с просьбой забрать выигрыш. Сначала она решила, что это мошенничество. Лишь проверив личный аккаунт, убедилась: выигрыш настоящий, а сумма составляет 50 тыс. долларов, увеличенных втрое благодаря Power Play.

Исполнительный директор лотереи Вирджинии Халид Джонс вручил ей сертификат. Однако уже на следующий день женщина объявила, что отдает все деньги на благотворительность.

Куда пойдут средства

Победительница решила поддержать три организации:

Ассоциацию лобно-височной дегенерации (AFTD) — для исследования болезни, от которой умер ее муж-пожарный;

Фермы Shalom — для помощи в преодолении продовольственной нехватки;

Общество помощи военнослужащим ВМС и морской пехоты США — для поддержки военных семей.

"Эти три организации олицетворяют исцеление, служение и общину. Фермы Shalom лечат через пищу и землю, AFTD дарит надежду благодаря исследованиям, а Общество помощи военным семьям поддерживает традицию служения в тяжелые времена", — пояснила Эдвардс.

Напомним, в США лотереи Powerball и Mega Millions часто собирают рекордные джекпоты, достигающие более 1 млрд долларов. Победители нередко оказываются в центре общественного внимания из-за необычных историй выигрышей или решения по расходованию призовых средств.

