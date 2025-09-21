Жінка виграла 6 мільйонів завдяки пораді ChatGPT: кому віддала всі гроші

Мешканка Вірджинії (США) вперше зіграла в Powerball і вирішила довірити вибір чисел штучному інтелекту. Виграш склав 150 тис. доларів (6,4 млн грн), але жінка одразу віддала всі гроші на благодійність.

Уперше спробувавши гру в онлайн-лотереї, американка Керрі Едвардс із міста Мідлотіан звернулася до чат-бота ChatGPT, щоб той допоміг їй обрати номери для розіграшу Powerball. Про це повідомляє Newsweek. Вона додатково активувала опцію Power Play, що потроїла виграш.

Едвардс вгадала чотири з перших п’яти чисел та Powerball у тиражі й отримала приз у розмірі 150 тис. доларів (6,4 млн грн).

Як ChatGPT обирав номери

Переможниця зізналася, що сумнівалася, як саме підійти до вибору комбінації, оскільки раніше ніколи не грала онлайн. Тоді вона вирішила поставити запитання штучному інтелекту.

"Я сказала: ChatGPT, поговори зі мною про ці 1,7 млрд доларів і підкажи цифри", – пригадала Едвардс на пресконференції.

Спочатку бот відповів, що результат залежить лише від удачі, але згодом запропонував набір чисел, які жінка й використала.

Неочікуваний сюрприз

Через два дні Едвардс отримала повідомлення з проханням забрати виграш. Спершу вона вирішила, що це шахрайство. Лише перевіривши особистий акаунт, переконалася: виграш справжній, а сума становить 50 тис. доларів, збільшених утричі завдяки Power Play.

Виконавчий директор лотереї Вірджинії Халід Джонс вручив їй сертифікат. Проте вже наступного дня жінка оголосила, що віддає всі гроші на благодійність.

Куди підуть кошти

Переможниця вирішила підтримати три організації:

Асоціацію лобно-скроневої дегенерації (AFTD) – для дослідження хвороби, від якої помер її чоловік-пожежник;

Ферми Shalom – для допомоги в подоланні продовольчої нестачі;

Товариство допомоги військовослужбовцям ВМС і морської піхоти США – для підтримки військових родин.

"Ці три організації уособлюють зцілення, служіння та громаду. Ферми Shalom лікують через їжу та землю, AFTD дарує надію завдяки дослідженням, а Товариство допомоги військовим родинам підтримує традицію служіння в тяжкі часи", – пояснила Едвардс.

Нагадаємо, у США лотереї Powerball та Mega Millions часто збирають рекордні джекпоти, що сягають понад 1 млрд доларів. Переможці нерідко опиняються в центрі суспільної уваги через незвичні історії виграшів чи рішення щодо витрачання призових коштів.

