Пенсіонер за рік виграв майже 2,5 млн доларів, перемігши в трьох лотереях

Девід Серкін — пенсіонер з канадської провінції Альберта, який менш ніж за рік переміг в трьох лотереях, вигравши майже 2,5 млн доларів.

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Чоловік грає в лотерею з 1982 року, повідомляє The Guardian.

Серкін виграв 500 000 доларів 20 серпня, 1 мільйон доларів 16 листопада, а потім 3 травня знову 1 мільйон доларів.

Відповідно до інформації Західної канадської лотерейної корпорації, шанс чоловіка виграти перший із цих джекпотів становив 1 до приблизно 33,3 млн.

"Я знаю, що шанси виграти астрономічні, не думаю, що це станеться знову, але мені все ще подобається купувати квитки", — сказав чоловік.

Свій останній виграшний квиток Серкін купив спонтанно на заправці з думками "Що ж мені втрачати?"

Видання NOW Toronto повідомило, що понад 10 років тому канадець вже вигравав 250 000 доларів в лотереї.

Чоловік наполягає, що не женеться за удачею, а просто грає в задоволення. За його словами, йому подобається ритуал купівлі квитків, а потім їх перевірки.

За своє життя пенсіонер зумів перебороти рак і тепер просто насолоджується пенсією, він вдячний за свій статок і не сприймає його як належне.

Його дружина разом з друзями не можуть повірити в його неймовірну удачу.

Після однієї з його попередніх перемог пара вирушила на відпочинок на Гаваї. Цього разу вони планують вирушити до Ньюфаундленду.

Раніше ми повідомляли, що в США 26 квітня чоловік виграв найбільший в історії штату Кентуккі джекпот в розмірі 167, 3 мільйони доларів, а через чотири дні він потрапив у в'язницю.

Ми також писали, що чоловік з Іллінойсу, США, взяв лотерейний білет під час покупки газованого напою на заправці й став мільйонером, вигравши у Jumbo Bucks.