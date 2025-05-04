В США чоловік виграв в лотерею 167 мільйонів доларів, а через чотири дні його заарештували

В США 26 квітня Джеймс Фартінг та його мама виграли найбільший в історії штату Кентуккі джекпот в розмірі 167, 3 мільйони доларів. Через чотири дні він потрапив у в'язницю, оскільки влаштував бійку в одному з готелів.

Related video

Про це пише Yahoo.

Видання уточнює, чоловік купив своїй матері лотерейний квиток Powerball за 2 долари. 26 квітня йому стало відомо про виграш 167, 3 мільйони доларів.

Через 2 дні, 28 квітня він отримав гроші. Мати Джеймса Фартінга відмітила, що вона "ніколи навіть не мріяла" виграти такий приз.

Однак святкування матері та сина було недовгим. Через кілька днів, у середу, 30 квітня, чоловік був заарештований.

Цього дня чоловік знаходився у курортному готелі та став учасником бійки. За даними видання Джеймс Фартінг нібито вдарив кулаком іншого відвідувача.

Після того, як заступник шерифа округу пробував припинити сварку, переможець лотереї нібито вдарив його ногою в обличчя, що спричинило набряк та почервоніння обличчя у правоохоронця. Після цього Джеймс Фартінг намагався чинити опір арешту та втекти, але був затриманий.

Його було заарештовано та пред'явлено обвинувачення в нападі на співробітника правоохоронних органів, нанесенні побоїв, опорі поліцейському та порушенні умов умовно-дострокового звільнення. Річ в тім, що до виграшу в лотерею чоловік перебував вже відбував покарання й був звільнений достроково.

З Джеймсом разом була його дівчина. Зазначається, що вона була в стані алкогольного сп'яніння, "і кричала, верещала та робила незв'язні заяви". В результаті їй пред'явлено обвинувачення в порушенні громадського порядку.

Нагадаємо, нещодавно в індійському місті Рішікеш бичок проходив вулицями міста і помітив припаркований скутер. Однак потім тварина буквально "сіла та поїхала" на транспорті.

Додамо, що в Книгу рекордів потрапив кіт з найбільшим у світі хвостом. Однак довгий хвіст заважає як власниці, так і тварині.