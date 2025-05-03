"Це — Індія, тут буває всіляке": бик розсмішив мережу своїми навичками водіння скутера (відео)

В індійському місті Рішікеш бичок проходив вулицями міста і помітив припаркований скутер. Однак потім тварина буквально "сіла та поїхала" на транспорті, чим викликала серед користувачів Інтернету неймовірний сміх.

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Про це повідомляє NDTV.

На відео можна побачити спокійний ритм життя міста Рішікеш. Однак після того, як проїхав авторикша, за ним у кадрі з'явився велетенський бик. А далі сталося неочікуване — тварина закидає передні лапи на сидіння, тримаючи задні на землі, та починає їхати.

Жінка, яка побачила дії тварини, швидко втекла з дитиною, а тим часом бику вдається проштовхнути скутер далі на пару метрів та проїхатися зі скутером. Та за мить, він врізається у ворота сусіднього будинку, а потім — невимушено йде геть, наче нічого не сталося взагалі.

Наразі відео на X вже встигло набрати понад 700 тис. переглядів і майже 5 тисяч вподобайок. Користувачі не стримували сміху від побаченого, як величезна рогата худоба намагалася проїхатися на скутері.

Найпопулярнішими коментарями були наступні:

"І як от пояснити крадіжку скутера страховій компанії без камер відеозапису?";

"Просто сів і поїхав. Нічого особливо для Рікікеша, правда ж?"

"Я тепер думаю, яким рогом він керував кермом, а яким — натискав на клаксон";

"Він щойно катався на скутері, як на чортовому скейтборді";

"Індія – це місце, де може статися що завгодно.Тут буває таке, що не присниться навіть у найфантастичніших снах".

Раніше стало відомо, як у Перу шукали злодія, яким виявилася тварина. Вона увірвалася до кількох житлових будинків та витягнула звідти гроші, які потім служби знайшли на дахах, деревах та лініях електропередач.

Згодом повідомлялося, що собака стала зіркою мережі, показавши навички "ремонтника". Більшість дописувачів радили всім компаніям задуматися про прийом на роботу таких "відданих і незамінних працівників" як чотирилапі.