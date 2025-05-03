"Это — Индия, здесь бывает всякое": бык рассмешил сеть своими навыками вождения скутера (видео)

В индийском городе Ришикеш бычок проходил по улицам города и заметил припаркованный скутер. Однако затем животное буквально "село и поехало" на транспорте, чем вызвало среди пользователей Интернета невероятный смех.

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Об этом сообщает NDTV.

На видео можно увидеть спокойный ритм жизни города Ришикеш. Однако после того, как проехал авторикша, за ним в кадре появился огромный бык. А дальше произошло неожиданное — животное забрасывает передние лапы на сиденье, держа задние на земле, и начинает ехать.

Женщина, которая увидела действия животного, быстро убежала с ребенком, а тем временем быку удается протолкнуть скутер дальше на пару метров и проехаться со скутером. Но через мгновение, он врезается в ворота соседнего дома, а затем — непринужденно уходит, как будто ничего не произошло вообще.

Сейчас видео на X уже успело набрать более 700 тыс. просмотров и почти 5 тысяч лайков. Пользователи не сдерживали смеха от увиденного, как огромный рогатый скот пытался проехаться на скутере.

Самыми популярными комментариями были следующие:

"И как вот объяснить кражу скутера страховой компании без камер видеозаписи?";

"Просто сел и поехал. Ничего особенного для Рикикеша, правда же?"

"Я теперь думаю, каким рогом он управлял рулем, а каким — нажимал на клаксон";

"Он только что катался на скутере, как на чертовом скейтборде";

"Индия — это место, где может произойти что угодно. Здесь бывает такое, что не приснится даже в самых фантастических снах".

Ранее стало известно, как в Перу искали вора, которым оказалось животное. Оно ворвалось в несколько жилых домов и вытащило оттуда деньги, которые потом службы нашли на крышах, деревьях и линиях электропередач.

Впоследствии сообщалось, что собака стала звездой сети, показав навыки "ремонтника". Большинство корреспондентов советовали всем компаниям задуматься о приеме на работу таких "преданных и незаменимых работников" как четвероногие.