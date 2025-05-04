"Він заважає, коли збуджений": знайдено кота з найдовшим хвостом у світі (фото)

Кіт на прізвисько містер Пагслі Аддамс потрапив до Книги рекордів Гіннеса за "найдовший хвіст серед живих домашніх котів".

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Про це пише PetHelpful.

"Цей сварливий на вигляд кіт породи мейн-кун нещодавно став рекордсменом Книги рекордів Гіннеса за "найдовший хвіст серед живих домашніх котів" з пір'їнкою завдовжки понад 18 дюймів (46 сантиметрів, — ред.)!", — йдеться у матеріалі.

Власниця кота-рекордсмена Аманда повідомила, що довгий хвіст часом заважає не лише домашньому улюбленцю, але і їй самій.

"Він заважає, особливо коли він збуджений, і коли я намагаюся його погодувати, він стоїть прямо, і потрапляє мені в обличчя", — розповіла Аманда.

містер Пагслі Фото: скриншот

Водночас цей дуже довгий хвіст є особливою частиною котика, яку любить його родина.

"Ці коти використовують свої пухнасті хвости, щоб сидіти на них або зігрівати мордочку та лапки, згорнувшись калачиком, тож можна з упевненістю сказати, що Пагслі готовий до кожної зими в Міннесоті", — зазначається у статті.

Крім того, Пагслі може продовжувати бити свій власний рекорд, оскільки йому лише два роки, а мейн-куни можуть рости до чотирьох чи навіть п'яти років.

Нагадаємо, жінка здивувала знімками гігантського кота на прізвисько Зевс із Молдови.

Фокус також писав про те, яка тварина на Землі має найдовший хвіст.