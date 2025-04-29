Зріст 130 см, вага 13 кг: жінка здивувала знімками кота-гіганта (фото)

Гігантський кіт на прізвисько Зевс із Молдови став втіленням дитячої мрії своєї господині Даніели Єрмолаєвої. Мейн-кун, розміром майже з людину, став справжньою зіркою соцмереж, завоювавши серця мільйонів користувачів.

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Про це пише Daily Star.

У Молдові живе мейн-кун на прізвисько Зевс, що належить 33-річній IT-фахівчині Даніелі Єрмолаєвій та її партнеру Лівіу. При вазі в 13 кг і зрості 130 см на задніх лапах, кіт став втіленням дитячої мрії своєї господині і завоював серця мільйонів користувачів у соцмережах.

Даніела з юності захоплювалася мейн-кунами, однією з найбільших порід домашніх кішок, вважаючи їх істотами з казки. Однак реальність перевершила очікування: 2021 року Лівіу несподівано подарував їй маленьке пухнасте кошеня з виразними очима та пухнастим хвостом. Уже тоді Зевс перевершував розмірами їхню восьмирічну кішку на прізвисько Мату.

Кіт належить Даніелі Єрмолаєвій та її партнеру Лівіу Фото: Daily Star

З перших місяців стало зрозуміло, що Зевс росте "не по днях, а по годинах". Уже через рік він важив уже 10 кг і відтоді стабільно додавав по одному кілограму на рік. Тепер, у віці чотирьох років, він не тільки значно випереджає стандартні розміри мейн-кунів (зазвичай 4,8-8,2 кг, а загальна довжина з хвостом до 120 см), а й має вигляд поруч із господинею, чий зріст 160 см, майже на рівних.

За словами Даніел, попри страхітливі розміри, Зевс є ніжним гігантом. Він спокійний, урівноважений і любить проводити час у компанії людей. Його "арсенал трюків" охоплює подачу лапи, вітання і натискання кнопок заради ласощів. При цьому, як зізнається господиня, його виступи тривають не більш ніж 10 секунд, а потім він вимагає їжі та уваги.

Кіт з'їдає близько 500 г їжі, включно з 250 г сирої яловичини, дорогий сухий корм і до 50 г частувань Фото: Daily Star Через рік кіт важив уже 10 кг Фото: Daily Star

Щоб відповідати своїм розмірам, Зевсу потрібна особлива турбота: щодня він з'їдає близько 500 г їжі, включно з 250 г сирої яловичини, дорогим сухим кормом і до 50 г частувань. Догляд за ним вимагає не тільки якісного харчування, а й регулярного грумінгу через розкішне густе хутро, яке легко сплутується. Даніела визнає, що витрати на утримання Зевса втричі перевищують утримання звичайної кішки, включно з харчуванням, доглядом, іграшками та ветеринарними послугами.

"Коли я бачу його, мені здається, що він — персонаж казки, який ожив у нашому домі", — зізнається Даніела.

За прогнозами ветеринарів, остаточне зростання Зевса завершиться до п'ятирічного віку, і він, імовірно, досягне ваги близько 14 кілограмів.

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