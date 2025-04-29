Рост 130 см, вес 13 кг: женщина удивила снимками кота-гиганта (фото)

Гигантский кот по кличке Зевс из Молдовы стал воплощением детской мечты своей хозяйки Даниэлы Ермолаевой. Мейн-кун, размером почти с человека, стал настоящей звездой соцсетей, завоевав сердца миллионов пользователей.

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Об этом пишет Daily Star.

В Молдове живет мейн-кун по кличке Зевс, принадлежащий 33-летней IT-специалистке Даниэле Ермолаевой и ее партнеру Ливиу. При весе в 13 кг и росте 130 см на задних лапах, кот стал воплощением детской мечты своей хозяйки и завоевал сердца миллионов пользователей в соцсетях.

Даниэла с юности восхищалась мейн-кунами, одной из самых крупных пород домашних кошек, считая их существами из сказки. Однако реальность превзошла ожидания: в 2021 году Ливиу неожиданно подарил ей маленького пушистого котенка с выразительными глазами и пушистым хвостом. Уже тогда Зевс превосходил размерами их восьмилетнюю кошку по кличке Мату.

Кот принадлежит Даниэле Ермолаевой и ее партнеру Ливиу Фото: Daily Star

С первых месяцев стало ясно, что Зевс растет "не по дням, а по часам". Уже спустя год он весил уже 10 кг и с тех пор стабильно прибавлял по одному килограмму в год. Теперь, в возрасте четырех лет, он не только значительно опережает стандартные размеры мейн-кунов (обычно 4,8–8,2 кг, а общая длина с хвостом до 120 см), но и выглядит рядом с хозяйкой, чей рост 160 см, почти на равных.

По словам Даниэл, несмотря на устрашающие размеры, Зевс является нежным гигантом. Он спокоен, уравновешен и любит проводить время в компании людей. Его "арсенал трюков" включает подачу лапы, приветствия и нажатие кнопок ради лакомств. При этом, как признается хозяйка, его выступления длятся не больше 10 секунд, а затем он требует еды и внимания.

Кот съедает около 500 г еды, включая 250 г сырой говядины, дорогой сухой корм и до 50 г угощений Фото: Daily Star Спустя год кот весил уже 10 кг Фото: Daily Star

Чтобы соответствовать своим размерам, Зевсу нужна особенная забота: каждый день он съедает около 500 г еды, включая 250 г сырой говядины, дорогой сухой корм и до 50 г угощений. Уход за ним требует не только качественного питания, но и регулярного груминга из-за роскошного густого меха, который легко спутывается. Даниэла признает, что расходы на содержание Зевса втрое превышают содержание обычной кошки, включая питание, уход, игрушки и ветеринарные услуги.

"Когда я вижу его, мне кажется, что он — персонаж сказки, который ожил в нашем доме", — признается Даниэла.

По прогнозам ветеринаров, окончательный рост Зевса завершится к пятилетнему возрасту, и он, вероятно, достигнет веса около 14 килограммов.

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