"Он мешает, когда возбужден": найден кот с самым длинным хвостом в мире (фото)

Кот по кличке мистер Пагсли Аддамс попал в Книгу рекордов Гиннеса за "самый длинный хвост среди живых домашних котов".

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Об этом пишет PetHelpful.

"Этот сварливый на вид кот породы мейн-кун недавно стал рекордсменом Книги рекордов Гиннеса за "самый длинный хвост среди живых домашних котов" с перышком длиной более 18 дюймов (46 сантиметров, — ред.)!", — говорится в материале.

Владелица кота-рекордсмена Аманда сообщила, что длинный хвост порой мешает не только домашнему любимцу, но и ей самой.

"Он мешает, особенно когда он возбужден, и когда я пытаюсь его покормить, он стоит прямо, и попадает мне в лицо", — рассказала Аманда.

мистер Пагсли Фото: скриншот

В то же время этот очень длинный хвост является особой частью котика, которую любит его семья.

"Эти коты используют свои пушистые хвосты, чтобы сидеть на них или согревать мордочку и лапки, свернувшись калачиком, поэтому можно с уверенностью сказать, что Пагсли готов к каждой зиме в Миннесоте", — отмечается в статье.

Кроме того, Пагсли может продолжать бить свой собственный рекорд, поскольку ему всего два года, а мейн-куны могут расти до четырех или даже пяти лет.

Напомним, женщина удивила снимками гигантского кота по кличке Зевс из Молдовы.

Фокус также писал о том, какое животное на Земле имеет самый длинный хвост.