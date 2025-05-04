В США мужчина выиграл в лотерею 167 миллионов долларов, а через четыре дня его арестовали

В США 26 апреля Джеймс Фартинг и его мама выиграли крупнейший в истории штата Кентукки джекпот в размере 167, 3 миллиона долларов. Через четыре дня он попал в тюрьму, поскольку устроил драку в одном из отелей.

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Об этом пишет Yahoo.

Издание уточняет, мужчина купил своей матери лотерейный билет Powerball за 2 доллара. 26 апреля ему стало известно о выигрыше 167, 3 миллиона долларов.

Через 2 дня, 28 апреля он получил деньги. Мать Джеймса Фартинга отметила, что она "никогда даже не мечтала" выиграть такой приз.

Однако празднование матери и сына было недолгим. Через несколько дней, в среду, 30 апреля, мужчина был арестован.

В этот день мужчина находился в курортном отеле и стал участником драки. По данным издания Джеймс Фартинг якобы ударил кулаком другого посетителя.

После того, как заместитель шерифа округа пробовал прекратить ссору, победитель лотереи якобы ударил его ногой в лицо, что вызвало отек и покраснение лица у правоохранителя. После этого Джеймс Фартинг пытался сопротивляться аресту и убежать, но был задержан.

Он был арестован и предъявлено обвинение в нападении на сотрудника правоохранительных органов, нанесении побоев, сопротивлении полицейскому и нарушении условий условно-досрочного освобождения. Дело в том, что до выигрыша в лотерею мужчина находился уже отбывал наказание и был освобожден досрочно.

С Джеймсом вместе была его девушка. Отмечается, что она была в состоянии алкогольного опьянения, "и кричала, визжала и делала несвязные заявления". В результате ей предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка.

Напомним, недавно в индийском городе Ришикеш бычок проходил по улицам города и заметил припаркованный скутер. Однако потом животное буквально "село и поехало" на транспорте.

Добавим, что в Книгу рекордов попал кот с самым большим в мире хвостом. Однако длинный хвост мешает как владелице, так и животному.