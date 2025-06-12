Пенсионер за год выиграл почти 2,5 млн долларов, победив в трех лотереях

Дэвид Серкин — пенсионер из канадской провинции Альберта, который менее чем за год победил в трех лотереях, выиграв почти 2,5 млн долларов.

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Мужчина играет в лотерею с 1982 года, сообщает The Guardian.

Серкин выиграл 500 000 долларов 20 августа, 1 миллион долларов 16 ноября, а затем 3 мая снова 1 миллион долларов.

Согласно информации Западной канадской лотерейной корпорации, шанс мужчины выиграть первый из этих джекпотов составлял 1 к примерно 33,3 млн.

"Я знаю, что шансы выиграть астрономические, не думаю, что это произойдет снова, но мне все еще нравится покупать билеты", — сказал мужчина.

Свой последний выигрышный билет Серкин купил спонтанно на заправке с мыслями "Что же мне терять?"

Издание NOW Toronto сообщило, что более 10 лет назад канадец уже выигрывал 250 000 долларов в лотерее.

Мужчина настаивает, что не гонится за удачей, а просто играет в удовольствие. По его словам, ему нравится ритуал покупки билетов, а затем их проверки.

За свою жизнь пенсионер сумел перебороть рак и теперь просто наслаждается пенсией, он благодарен за свое состояние и не воспринимает его как должное.

Его жена вместе с друзьями не могут поверить в его невероятную удачу.

После одной из его предыдущих побед пара отправилась на отдых на Гавайи. На этот раз они планируют отправиться в Ньюфаундленд.

Ранее мы сообщали, что в США 26 апреля мужчина выиграл крупнейший в истории штата Кентукки джекпот в размере 167, 3 миллиона долларов, а через четыре дня он попал в тюрьму.

Мы также писали, что мужчина из Иллинойса, США, взял лотерейный билет во время покупки газированного напитка на заправке и стал миллионером, выиграв в Jumbo Bucks.