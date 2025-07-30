Чоловік безперервно виграє в лотерею і знову зірвав куш: у чому його секрет

Мешканець штату Каліфорнія (США) Хуан Сарате продовжив тренд перемог у лотереях і знову зірвав головний приз у $2 млн. Сам чоловік не розкриває успіхів у азартних іграх і скромно каже, що планує витратити всі кошти на свою родину.

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Переди виграшем великого куша, чоловік чотири рази протягом року виграв по 1000 доларів, йдеться в заяві оператора лотереї штату Каліфорнія.

В розмові з представниками лотерейного оператора пан Сарате розповідає, що купив білет лотереї Instant Prize Crossword Scratchers на заправці. Тоді чоловік планував купити пального та кілька снеків у дорогу.

Білет Instant Prize Crossword Scratchers

Згодом стало ясно, що білет виявився переможним, а він виграв 2 млн доларів. Сам пан Сарате розповів про свої емоції після виграшу.

"Це було несподівано. Але це була найвища точка мого везіння за останній час", — розповів мешканець Каліфорнії.

Сам чоловік згадує, що ця серія перемог триває вже понад рік, а до виграшу великого куша чотири рази йому вдавалося виграти $1000 щоразу. Свій секрет він не розкрив, але говорить, що головне — вибрати одну лотерею та постійно уважно стежити за тиражами.

Наразі щасливий переможець каже, що планує використати гроші для виплати будинку своєї родини та інвестування в майбутнє.

Раніше Фокус повідомляв, як чоловік виграв мільйони завдяки неймовірному збігу обставин. Коли чоловік вирішив взяти участь в іншому розіграші, то купив білет іншої лотереї, що зробило його багатим.

Згодом стало відомо, що жінка виграла великий куш завдяки помилці. Згодом вона розкрила секрет свого успіху — все сталося через звичайну неуважність під час купівлі білетів.