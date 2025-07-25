Жінка вдруге в житті зірвала великий куш у лотерею: її успіх полягав у помилці (фото)

Мешканці міста Фредерік (штат Мериленд, США) вдалося виграти вчергове в улюблену лотерею за чотири роки. Згодом вона розкрила секрет свого успіху — все сталося через звичайну неуважність під час купівлі білетів.

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Переможниця, ім'я якої не розголошується, помилково придбала три білети замість двох, і саме зайвий приніс жінці $50 тис. (майже 2,1 млн грн), йдеться у повідомленні оператора лотереї.

Сама жінка розповідає, що це сталося лише завдяки щасливому збігу обставин. Вона приїхала в місцевий магазин Washingtonian Express, де жінка хотіла купити два лотерейні білети лотереї $50,000 CASH.

Лотерейний білет $50,000 CASH. Фото: Maryland Lottery

Проте, натиснувши кнопку на автоматі, вона випадково вибрала три квитки замість двох. І саме третій, зайвий квиток, виявився виграшним.

"Це була суцільна випадковість. Я хотіла купити два квитки, але натиснула кнопку на один раз більше", — згадує вона.

Цей виграш стався через чотири роки після її попереднього успіху у 2021 році, коли жінка виграла 100 тисяч доларів (понад 4,3 млн грн) зі скретч-квитка з тематикою бінго. Жінка зізналася, що спочатку не повірила у власну удачу:

"Що це могло статися зі мною ще раз — просто неймовірно. У магазині було багато людей, і я стримувала себе, щоб не закричати й не розповісти всім, що щойно сталося", — розповідає переможниця.

Зрештою вона зберегла спокій і вирішила поки що тримати свою особу й виграш у таємниці. Також американка не розповіла, куди планує витрати свої кошти.

Раніше Фокус повідомляв, що забутий білет зробив жінку багатою. Загублений квиток, знайдений у смітті, зробив жительку Кентуккі (США) заможною на 80 000 доларів (приблизно 3,3 млн грн).

Згодом стало відомо, як чоловік виграв мільйони завдяки неймовірному збігу обставин. Коли білетів улюбленої лотереї не опинилося у касирки, чоловік вирішив взяти участь в іншому розіграші, що зробило його багатим.