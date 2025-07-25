Женщина второй раз в жизни сорвала большой куш в лотерею: ее успех заключался в ошибке (фото)

Жительнице города Фредерик (штат Мэриленд, США) удалось выиграть в очередной раз в любимую лотерею за четыре года. Впоследствии она раскрыла секрет своего успеха — все произошло из-за обычной невнимательности при покупке билетов.

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Победительница, имя которой не разглашается, ошибочно приобрела три билета вместо двух, и именно лишний принес женщине $50 тыс. (почти 2,1 млн грн), говорится в сообщении оператора лотереи.

Сама женщина рассказывает, что это произошло лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств. Она приехала в местный магазин Washingtonian Express, где женщина хотела купить два лотерейных билета лотереи $50,000 CASH.

Лотерейный билет $50,000 CASH. Фото: Maryland Lottery

Однако, нажав кнопку на автомате, она случайно выбрала три билета вместо двух. И именно третий, лишний билет, оказался выигрышным.

"Это была сплошная случайность. Я хотела купить два билета, но нажала кнопку на один раз больше", — вспоминает она.

Этот выигрыш произошел через четыре года после ее предыдущего успеха в 2021 году, когда женщина выиграла 100 тысяч долларов (более 4,3 млн грн) со скретч-билета с тематикой бинго. Женщина призналась, что сначала не поверила в собственную удачу:

"Что это могло произойти со мной еще раз — просто невероятно. В магазине было много людей, и я сдерживала себя, чтобы не закричать и не рассказать всем, что только что произошло", — рассказывает победительница.

В конце концов она сохранила спокойствие и решила пока держать свою личность и выигрыш в тайне. Также американка не рассказала, куда планирует потратить свои средства.

Ранее Фокус сообщал, что забытый билет сделал женщину богатой. Потерянный билет, найденный в мусоре, сделал жительницу Кентукки (США) состоятельной на 80 000 долларов (примерно 3,3 млн грн).

Впоследствии стало известно, как мужчина выиграл миллионы благодаря невероятному стечению обстоятельств. Когда билетов любимой лотереи не оказалось у кассирши, мужчина решил принять участие в другом розыгрыше, что сделало его богатым.