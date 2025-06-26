Могла лишиться всего: забытый в мусоре лотерейный билет сделал женщину богатой

Потерянный билет, найденный в мусоре, сделал жительницу Кентукки (США) победительницей лотереи. Памела Ховард-Тортон получила 80 000 долларов (примерно 3,3 млн гривен).

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Жительница Шепердсвилля (штат Кентукки, США) Памела Ховард-Тортон рассказала представителям местной лотереи, что чуть не упустила крупный выигрыш. Об этом пишет UPI.

Американка едва не лишилась своего шанса разбогатеть. Женщина уже выбросила в мусор лотерейный билет, но вернулась за ним и обнаружила, что он принес ей 80 000 долларов (примерно 3,3 млн гривен).

Памела Ховард-Тортон рассказала представителям местной лотереи, что чуть не упустила крупный выигрыш из-за своей невнимательности. Женщина купила четыре билета Flamingo Bingo по 5 долларов (208 гривен) каждый, используя ранее выигранные 200 долларов (примерно 8,3 тысячи гривен), и решила проверить их поздно вечером.

Три билета оказались проигрышными, и она выбросила все в мусорное ведро. Вскоре Памела вспомнила, что не проверила четвертый. Она заглянула в мусор и нашла выброшенный билет, который к ее изумлению, принес ей выигрыш в 80 тысяч долларов (примерно 3,3 млн гривен).

"Я начала плакать, кричать и визжать от радости. Сразу позвонила дочери и маме. Мать всегда говорила, что мечтает увидеть, как я выигрываю большой приз", — призналась женщина.

После инцидента с выброшенным в мусор лотерейным билетом Памела стала больше доверять своей интуиции.

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