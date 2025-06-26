Могла втратити все: забутий у смітті лотерейний білет зробив жінку багатою

Загублений квиток, знайдений у смітті, зробив жительку Кентуккі (США) переможницею лотереї. Памела Говард-Тортон отримала 80 000 доларів (приблизно 3,3 млн гривень).

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Мешканка Шепердсвілля (штат Кентуккі, США) Памела Говард-Тортон розповіла представникам місцевої лотереї, що ледве не втратила великий виграш. Про це пише UPI.

Американка ледь не втратила свого шансу розбагатіти. Жінка вже викинула у сміття лотерейний білет, але повернулася за ним і виявила, що він приніс їй 80 000 доларів (приблизно 3,3 млн гривень).

Памела Говард-Тортон розповіла представникам місцевої лотереї, що ледве не проґавила великий виграш через свою неуважність. Жінка купила чотири квитки Flamingo Bingo по 5 доларів (208 гривень) кожен, використовуючи раніше виграні 200 доларів (приблизно 8,3 тисячі гривень), і вирішила перевірити їх пізно ввечері.

Три квитки виявилися програшними, і вона викинула всі у відро для сміття. Незабаром Памела згадала, що не перевірила четвертий. Вона зазирнула в сміття і знайшла викинутий білет, який на її подив, приніс їй виграш у 80 тисяч доларів (приблизно 3,3 млн гривень).

"Я почала плакати, кричати та верещати від радості. Одразу зателефонувала доньці та мамі. Мати завжди казала, що мріє побачити, як я виграю великий приз", — зізналася жінка.

Після інциденту з викинутим у сміття лотерейним білетом Памела стала більше довіряти своїй інтуїції.

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