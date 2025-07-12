Не было билетов, но повезло: мужчина выиграл миллионы благодаря невероятному стечению обстоятельств

57-летний житель штата Мичиган (США) заехал на заправку, чтобы купить горючего и несколько билетов любимой лотереи. Но когда их не оказалось у кассирши, мужчина решил принять участие в другом розыгрыше, что сделало его богатым.

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Сам американец рассказывает, что даже и не думал, что ему повезет выиграть аж полмиллиона долларов (20,9 млн грн), говорится в сообщении местного оператора лотереи.

Победитель вспоминает, что приехал на заправку компании Speedway в городке Каро. Там он хотел заправить полный бак и по привычке хотел приобрести несколько билетов Triple Red 777s.

Билет любимой лотереи победителя Triple Red 777s Фото: Michigan Lottery Connect Безумный выигрыш мужчине принес розыгрыш от Detroit Tigers Фото: Michigan Lottery Connect

"Но они закончились, поэтому я сказал кассирше дать мне билет Detroit Tigers. Было трудно поверить, когда я увидел, что выиграл 500 тысяч долларов", — говорит мужчина.

Сначала, как он рассказывает, ему не верилось в то, что он сорвал такой большой куш. Но когда американец проверил результаты тиража, то уже потом начал понимать, что "это, видимо, правда".

"Я подписал билет и вернулся с ним в магазин, чтобы кассирша его проверила. Она просканировала его, вернула мне обратно и сказала: 'Похоже, вам придется ехать в Лансинг с этим!", — вспоминает мужчина.

Когда факт выигрыша подтвердил местный оператор, житель штата Мичиган долго не мог принять этот факт. Он признается, что очень долго играет в лотерею и ему почти не везло выигрывать немалую сумму средств.

"Выигрыш в 500 000 долларов — это ответ на мои молитвы, и я до сих пор не могу до конца осознать, что произошло", — рассказал победитель.

Сам американец говорит, что уже знает, куда пойдут деньги с выигрыша. Часть средств мужчина планирует вложить в инвестиции на будущее, а остальные направит на поддержку и помощь своей семье.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина долго сидел в тюрьме и выиграл в лотерею. Однако криминальное прошлое, которое насчитывает более 30 лет за решеткой, так и не отпустило счастливца.

Впоследствии стало известно, как мужчина убрал авто и нашел выигрышные билеты. Житель Филадельфии (США) путешествовал между штатами по делам, а через неделю спустя решил убрать в своем авто.