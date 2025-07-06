Мужчина после 30 лет тюрьмы выиграл в лотерею и снова имеет проблемы с законом (видео)

50-летнему жителю американского штата Кентукки Джеймсу Фартингу впервые за много лет судьба улыбнулась, когда он выиграл огромный приз в лотерею. Однако криминальное прошлое, насчитывающее более 30 лет за решеткой, так и не отпустило счастливца.

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За все время своей криминальной биографии мужчину отправляли за решетку из-за попыток дать взятки надзирателям, бытовых драках, мошенничестве и ряде других преступлений, сообщает New York Post.

Журналисты пишут, что через несколько дней после выигрыша в лотерею огромного куша в размере $167.3 млн его задержали полицейские. Оказалось, что мужчина вступил в конфликт с неизвестным мужчиной, применил силу и нанес телесные повреждения.

Впоследствии мужчина вышел под залог в $110 тыс. из-за нарушения условно-досрочного срока за предыдущее преступление, а также за неуведомление офицера по надзору об изменениях своего проживания во время пребывания на УДО.

СМИ указывают, что Фартинг имеет огромный "послужной список", за который в целом отбывал наказание почти 30 лет своей жизни. Мужчину осуждали за то, что он незаконно занимался продажей марихуаны, а также в мошенничестве, после чего его упекли за решетку.

Уже находясь в местах лишения свободы, мужчина пытался подкупить надзирателей, чем лишил себя права на УДО на несколько лет. Впоследствии комиссия по помилованию пошла на встречу победителю лотереи, и его выпустили на свободу под контроль офицеров пробации.

Известно, что мужчина, его 77-летняя мама (также была причастна к нескольким его преступлениям) и девушка победителя успели снять весь выигрыш. Сам господин Фартинг не комментирует ситуацию относительно нового подозрения и не комментирует журналистам сложившуюся ситуацию.

Ранее Фокус сообщал, как лотерейный миллионер спустил все состояние и снова стал мусорщиком. В 19 лет Майкл Кэррол выиграл баснословные деньги, однако бездмно их потратил и добавляет, что ни о чем не жалеет.

Впоследствии стало известно, что победительница продает выигранное имение за миллионы. Британка Патрисия Моул выиграла дом еще в апреле 2025 года, и менее чем за четыре месяца выставила на продажу.