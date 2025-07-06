Чоловік після 30 років тюрми виграв у лотерею і знову має проблеми з законом (відео)

50-річному мешканцю американського штату Кентуккі Джеймсу Фартінгу вперше за багато років доля посміхнулася, коли він виграв величезний приз у лотерею. Однак кримінальне минуле, яке налічує понад 30 років за ґратами, так і не відпустило щасливця.

Related video

За весь час своєї кримінальної біографії чоловіка відправляти за ґрати через спроби дати хабарі наглядачам, побутових бійках, шахрайстві та низці інших злочинів, повідомляє New York Post.

Журналісти пишуть, що через кілька днів після виграшу в лотерею величезного кушу в розмірі $167.3 млн його затримали поліцейські. Виявилося, що чоловік вступив у конфлікт з невідомим чоловіком, застосував силу та завдав тілесних ушкоджень.

Згодом чоловік вийшов під заставу у $110 тис. через порушення умовно-дострокового терміну за попередній злочин, а також за неповідомлення офіцера з нагляду про зміни свого проживання під час перебування на УДО.

ЗМІ вказують, що Фартінг має величезний "послужний список", за який загалом відбував покарання майже 30 років свого життя. Чоловіка засуджували на те, що він незаконно займався продажем маріхуани, а також у шахрайстві, після чого його запроторили за ґрати.

Вже перебуваючи в місцях позбавлення волі, чоловік намагався підкупити наглядачів, чим позбавив себе права на УДО на кілька років. Згодом комісія з помилування пішла на зустріч переможцю лотереї, і його випустили на волю під контроль офіцерів пробації.

Наразі відомо, що чоловік, його 77-річна мама (також була причетна до кількох його злочинів) та дівчина переможця встигли зняти весь виграш. Сам пан Фартінг не коментує ситуацію щодо нової підозри та не коментує журналістам ситуацію, що склалася.

Раніше Фокус повідомляв, як лотерейний мільйонер спустив усі статки і знову став сміттярем. У 19 років Майкл Керрол виграв шалені гроші, однак бездмно їх витратив і додає, що ні про що не шкодує.

Згодом стало відомо, що переможниця продає виграний маєток за мільйони. Британка Патрісія Моул виграла будинок ще у квітні 2025 року, та менш ніж за чотири місяці виставила на продаж.