Прокляття відомої лотереї: чергова переможниця продає виграний маєток за мільйони (фото)

81-річна британка Патрісія Моул виграла розкішний маєток поблизу озера у Шотландії у квітні 2025 року. Однак менш ніж за чотири місяці "прокляття лотереї" знову спрацювало — жінка виставила його на продаж і вже знайшовся зацікавлений покупець.

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81-річна переможниця відомої британської лотереї Omaze Патрісія Моул виграла розкішний маєток у Шотландії в середині квітня цього року. Однак вже наприкінці червня стало відомо, що жінка виставила дорогоцінну нерухомість на продаж за 3,9 млн фунтів (понад 225 млнгрн), повідомляє Daliy Star.

Майбутній новий власник Найт Френк уже погодився на пропозицію літньої власниці. Він заявив, що величезний маєток з п'ятьма спальнями, трьома туалетами, розкішною кухнею та кортом для гри в теніс, а також сама локація "дуже сподобалися" йому.

Наразі залишається невідомим, чи вже була оформлена угода щодо продажу дорогоцінної нерухомості. Сама жінка не відповідає на коментарі медіа щодо причин, чому вирішила виставити на продаж отриманий 4 місяці тому приз.

Водночас журналісти пишуть, що це — далеко не перший випадок, коли переможці лотереї Omaze вирішують продати власну нерухомість, яку отримали як приз у розіграші. Це породило у мережі інформацію про так зване "прокляття Omaze", коли переможці вирішують продати цінні квадратні метри через кілька місяців через борги або дорогу вартість утримання будинку.

Найвідомішими двома випадками стали продаж у 2023 році мешканка Ліверпуля Лорен Кін виставила на продаж маєток за 2,3 млн фунтів через наявність боргів. Інший випадок — це історія 63-річного Тома Стінсона. Чоловік з Манчестера виграв маєток за 3 млн фунтів, однак через три місяці виставив його на продаж на 1 млн більше від його вартості.

Президент Omaze Джеймс Оукс повідомив, що переможці мають право "самостійно вирішувати, як вчинити з виграшем у вигляді будинку" після отримання цінного призу.

"Вони можуть переїхати та не мати проблем з житлом завдяки виплаті 250 тис. фунтів на час поселення у перші місяці. Водночас вони можуть віддати своє майно в оренду чи навіть продати його, забравши свої гроші. Оператор не забороняє переможцям діяти самим на свій розсуд щодо того, якою буде подальша доля виграшу", — сказав представник лотерейного оператора.

Раніше стало відомо, як подружжя позбулося "райського" особняка. Уттам Пармар і його дружина Ракі заявили, що не можуть використовувати житло на постійній основі через дорогу вартість послуг цього будинку.

Згодом повідомлялося, що жінка вирішила продати виграний маєток у лотерею. Британка Сара Перрі дізналася про серйозний "недолік" лотерейної системи з призами, адже після виграшу утримання авта чи будинку обійдуться значно дорожче, ніж ринкова вартість виграного майна.