Жінка виграла дорогий маєток у лотерею, але задумується позбутися цінного призу: деталі

Британка Сара Перрі дізналася про серйозний "недолік" лотерейної системи з призами, адже після виграшу утримання авта чи будинку обійдуться значно дорожче, ніж ринкова вартість виграного майна.

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Мешканка Великої Британії Сара Перрі виграла неймовірно дорогий маєток на суму в пів мільйона фунтів і тішилася виграшу. Однак згодом вона виявила, що її очікують "фінансові труднощі", бо вартість утримання такого будинку обійдеться їй в кругленьку суму, повідомляє видання Mirror.

Журналісти пишуть, що 49-річна британка випадково купила квиток, а потім одного дня в її двері постукали представники лотереї Omaze. Виявилося, що жінка виграла шикарний маєток і отримала 50 тис. фунтів готівкою.

"Я просто не могла в це повірити, коли представники OMAZE приїхали до мене додому і сказали, що я виграла будинок. Я була шокована, а мій чоловік був вкрай приголомшений, оскільки він навіть не знав, що я придбала квиток! Він сказав, що це був найкращий сюрприз, який ми коли-небудь мали", — розповідає жінка.

Згодом жінка вирішила поділитися своєю історію з виграшем у соцмережах. Однак у коментарях до її допису, багато хто відразу заявив, що цей маєток стане для Сари "непідйомним тягарем", який викачає з неї більше грошей, аніж ринкова вартість виграного майна.

Один з користувачів написав, що теж виграв у лотерею Omaze будинок вартістю 3 мільйони фунтів стерлінгів, а також 100 тис. фунтів готівкою. Однак вже за пів року зрозумів, що його утримання плюс ремонт покрівлі коштували йому значної суми коштів.

"Вартість утримання вже має перевищити мої прибутки. Хоча я справді хотів зберегти будинок і заробити гроші на ньому, однак тепер думаю продати його", — зізнається чоловік.

Інший користувач радить Сарі продати маєток і придбати дешевший будинок, адже утримання такої "розкішної махіни" буде сильно бити по доходах. Тоді як доступний та зручний недорогий будинок обійдеться значно дешевше.

Ще один переможець розповів, що виграв у лотерею таким чином машину. Однак згодом виявилося, що обслуговування авто вартує "дурних грошей", через що чоловік продав люксову машину, а тому придбав доступний засіб для пересування або просто їздить на роботі на трамваї чи поїзді.

Журналісти звернулися до представників лотереї Omaze з проханням прокоментувати цю історію. Там відповіли, що переможці лотереї "можуть самі вирішувати, чи жити їм у своєму новому будинку, здавати його в оренду для додаткового доходу чи продавати його, коли забажають, аже цей вибір повністю за ними".

"Якими б не були життєві обставини переможців в Omaze, вони мають кілька фантастичних варіантів, які можуть змінити їх життя. Ми надзвичайно пишаємося тим, що створили 31 мільйонера, а також зібрали понад 63 мільйони фунтів на благодійність в Великобританії з моменту запуску", — вказано в відповіді оператора лотереї на звернення журналістів.

Раніше стало відомо, що виграш у лотерею перетворив на пекло життя молодого чоловіка. Замість того, щоб інвестувати гроші для отримання прибутку в майбутньому, чоловік витратив їх на ігри, перегляд фільмів та спілкування з незнайомцями в інтернеті.

Згодом повідомлялося, як жінка виграла $83,5 млн, які не хочуть виплачувати. Лотерейний білет було придбано через мобільний додаток, що і стало причиною заморозки виплати. Переможниця, яка побажала залишитися анонімною, раніше неодноразово користувалася ним і без проблем отримувала виплати.