Женщина выиграла дорогое имение в лотерею, но задумывается избавиться от ценного приза: детали

Британка Сара Перри узнала о серьезном "недостатке" лотерейной системы с призами, ведь после выигрыша содержание автомобиля или дома обойдутся значительно дороже, чем рыночная стоимость выигранного имущества.

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Жительница Великобритании Сара Перри выиграла невероятно дорогой особняк на сумму в полмиллиона фунтов и радовалась выигрышу. Однако впоследствии она обнаружила, что ее ожидают "финансовые трудности", так как стоимость содержания такого дома обойдется ей в кругленькую сумму, сообщает издание Mirror.

Журналисты пишут, что 49-летняя британка случайно купила билет, а потом однажды в ее дверь постучали представители лотереи Omaze. Оказалось, что женщина выиграла шикарное поместье и получила 50 тыс. фунтов наличными.

"Я просто не могла в это поверить, когда представители OMAZE приехали ко мне домой и сказали, что я выиграла дом. Я была шокирована, а мой муж был крайне ошеломлен, поскольку он даже не знал, что я приобрела билет! Он сказал, что это был лучший сюрприз, который у нас когда-либо был", — рассказывает женщина.

Впоследствии женщина решила поделиться своей историей с выигрышем в соцсетях. Однако в комментариях к ее сообщению, многие сразу заявили, что это имение станет для Сары "неподъемным бременем", который выкачает из нее больше денег, чем рыночная стоимость выигранного имущества.

Один из пользователей написал, что тоже выиграл в лотерею Omaze дом стоимостью 3 миллиона фунтов стерлингов, а также 100 тыс. фунтов наличными. Однако уже через полгода понял, что его содержание плюс ремонт кровли стоили ему значительной суммы средств.

"Стоимость содержания уже должна превысить мои доходы. Хотя я действительно хотел сохранить дом и заработать деньги на нем, однако теперь думаю продать его", — признается мужчина.

Другой пользователь советует Саре продать имение и приобрести более дешевый дом, ведь содержание такой "роскошной махины" будет сильно бить по доходам. Тогда как доступный и удобный недорогой дом обойдется значительно дешевле.

Еще один победитель рассказал, что выиграл в лотерею таким образом машину. Однако впоследствии оказалось, что обслуживание авто стоит "глупых денег", из-за чего мужчина продал люксовую машину, а потому приобрел доступное средство для передвижения или просто ездит на работе на трамвае или поезде.

Журналисты обратились к представителям лотереи Omaze с просьбой прокомментировать эту историю. Там ответили, что победители лотереи "могут сами решать, жить ли им в своем новом доме, сдавать его в аренду для дополнительного дохода или продавать его, когда пожелают, ведь этот выбор полностью за ними".

"Какими бы ни были жизненные обстоятельства победителей в Omaze, они имеют несколько фантастических вариантов, которые могут изменить их жизнь. Мы чрезвычайно гордимся тем, что создали 31 миллионера, а также собрали более 63 миллионов фунтов на благотворительность в Великобритании с момента запуска", — указано в ответе оператора лотереи на обращение журналистов.

Ранее стало известно, что выигрыш в лотерею превратил в ад жизнь молодого человека. Вместо того, чтобы инвестировать деньги для получения прибыли в будущем, мужчина потратил их на игры, просмотр фильмов и общение с незнакомцами в интернете.

Впоследствии сообщалось, как женщина выиграла $83,5 млн, которые не хотят выплачивать. Лотерейный билет был приобретен через мобильное приложение, что и стало причиной заморозки выплаты. Победительница, пожелавшая остаться анонимной, ранее неоднократно пользовалась им и без проблем получала выплаты.