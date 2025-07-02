Проклятие известной лотереи: очередная победительница продает выигранный особняк за миллионы (видео)

81-летняя британка Патрисия Моул выиграла роскошный особняк вблизи озера в Шотландии в апреле 2025 года. Однако менее чем через четыре месяца "проклятие лотереи" снова сработало — женщина выставила его на продажу и уже нашелся заинтересованный покупатель.

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81-летняя победительница известной британской лотереи Omaze Патрисия Моул выиграла роскошный особняк в Шотландии в середине апреля этого года. Однако уже в конце июня стало известно, что женщина выставила драгоценную недвижимость на продажу за 3,9 млн фунтов (более 225 млнгрн), сообщает Daliy Star.

Будущий новый владелец Найт Фрэнк уже согласился на предложение пожилой владелицы. Он заявил, что огромный особняк с пятью спальнями, тремя туалетами, роскошной кухней и кортом для игры в теннис, а также сама локация "очень понравились" ему.

Пока остается неизвестным, была ли уже оформлена сделка по продаже драгоценной недвижимости. Сама женщина не отвечает на комментарии медиа о причинах, почему решила выставить на продажу полученный 4 месяца назад приз.

В то же время журналисты пишут, что это — далеко не первый случай, когда победители лотереи Omaze решают продать собственную недвижимость, которую получили в качестве приза в розыгрыше. Это породило в сети информацию о так называемом "проклятии Omaze", когда победители решают продать ценные квадратные метры через несколько месяцев из-за долгов или дорогой стоимости содержания дома.

Самыми известными двумя случаями стали продажа в 2023 году жительница Ливерпуля Лорен Кин выставила на продажу поместье за 2,3 млн фунтов из-за наличия долгов. Другой случай — это история 63-летнего Тома Стинсона. Мужчина из Манчестера выиграл поместье за 3 млн фунтов, однако через три месяца выставил его на продажу на 1 млн больше его стоимости.

Президент Omaze Джеймс Оукс сообщил, что победители имеют право "самостоятельно решать, как поступить с выигрышем в виде дома" после получения ценного приза.

"Они могут переехать и не иметь проблем с жильем благодаря выплате 250 тыс. фунтов на время поселения в первые месяцы. В то же время они могут отдать свое имущество в аренду или даже продать его, забрав свои деньги. Оператор не запрещает победителям действовать самим по своему усмотрению относительно того, какой будет дальнейшая судьба выигрыша", — сказал представитель лотерейного оператора.

Ранее стало известно, как супруги избавились от "райского" особняка. Уттам Пармар и его жена Раки заявили, что не могут использовать жилье на постоянной основе из-за дорогой стоимости услуг этого дома.

Впоследствии сообщалось, что женщина решила продать выигранное имение в лотерею. Британка Сара Перри узнала о серьезном "недостатке" лотерейной системы с призами, ведь после выигрыша содержание автомобиля или дома обойдутся значительно дороже, чем рыночная стоимость выигранного имущества.