Лотерейний мільйонер спустив усі статки і знову став сміттярем (фото)

Британець Майкл Керролл став символом бездумної витрати лотерейного виграшу, але зазначив, що це був найкращий період його життя. У віці 19 років він виграв 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

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Про цю історію згадує видання Lad Bible.

Майкл Керролл із Великої Британії, який колись став національною знаменитістю як "лотерейний негідник", виграв 10 мільйонів фунтів стерлінгів у віці всього 19 років.

Коли в листопаді 2002 року британець купив свій перший лотерейний білет за 1 фунт, він і уявити не міг, що буквально через кілька днів його життя зміниться. Після виграшу він негайно звільнився з роботи сміттяра і почав витрачати гроші із завидною швидкістю.

Спочатку все виглядало цілком розсудливо: він забезпечив близьких — подарував по мільйону матері, тітці та сестрі, інвестував майже 4 мільйони в облігації, підтримав улюблений футбольний клуб "Рейнджерс". МайклВін купив просторий особняк із власним кільцем для перегонів, встановив басейн, побудував альтанку і завів розкішні автомобілі.

Чоловік витрачав гроші на машини, алкоголь і заборонені речовини Фото: Daily Record

Однак пізніше почалися безконтрольні витрати на золото, машини, вечірки, алкоголь і заборонені речовини. Британець зізнавався, що міг витратити тисячі фунтів за день, починаючи ранок із міцного алкоголю. Будинок, за його словами, нагадував "нічний клуб 24/7", де постійно проходили вечірки з десятками гостей, музикою і шаленими витратами.

Серед куплених авто були Range Rover, два BMW M3, BMW Z4 і три Mitsubishi Evo. Загальна сума витрачена на транспорт, за оцінками, перевищувала 200 000 фунтів.

Але разом із багатством прийшли й небезпеки: його будинок кілька разів зазнавав нападів, зокрема за участю озброєних людей. Одного разу він прокинувся і виявив, що його п'ятьох собак було вбито, а його родині погрожували. У якийсь момент він навіть найняв охоронців для захисту себе і свого майна.

До 2010 року більшу частину статків Майкла було втрачено Фото: Lad Bible

До 2010 року більшу частину статків було втрачено. Майкл продав нерухомість, втратив усі вкладення і повернувся до колишньої роботи, став розносити вугілля і знову подав заявку на роботу сміттяра.

Проте він каже, що не шкодує ні про що.

"Це були найкращі 10 років за фунт. Я робив те, що хотів. Я відчув усе, що хотів. І ні про що не шкодую", — додав британець.

Раніше Фокус повідомляв, що безробітний чоловік став мільйонером після віщого сну. Житель округу Юніон, Нью-Джерсі (США), виявився володарем джекпоту в розмірі 1,5 мільйона доларів після того, як приємне сновидіння підштовхнуло його купити лотерейний квиток.

Також стало відомо, що мільйонер розповів, як думають і діють успішні люди. Фінансова грамотність для Раміта Сеті починається не з таблиць і обмежень, а з розуміння того, як насправді працюють гроші. Він говорить про звички, які допомогли йому самому вибудувати шлях до добробуту.