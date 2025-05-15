Лотерейный миллионер спустил все состояние и снова стал мусорщиком (фото)

Британец Майкл Кэрролл стал символом бездумной траты лотерейного выигрыша, но отметил, что это был лучший период его жизни. В возрасте 19 лет он выиграл 10 миллионов фунтов стерлингов.

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Об этой истории вспоминает издание Lad Bible.

Майкл Кэрролл из Великобритании, некогда ставший национальной знаменитостью как "лотерейный негодяй", выиграл 10 миллионов фунтов стерлингов в возрасте всего 19 лет.

Когда в ноябре 2002 года британец купил свой первый лотерейный билет за 1 фунт, он и представить не мог, что буквально через несколько дней его жизнь изменится. После выигрыша он немедленно уволился с работы мусорщика и начал тратить деньги с завидной скоростью.

Сначала все выглядело вполне благоразумно: он обеспечил близких — подарил по миллиону матери, тете и сестре, инвестировал почти 4 миллиона в облигации, поддержал любимый футбольный клуб "Рейнджерс". МайклОн купил просторный особняк с собственным кольцом для гонок, установил бассейн, построил беседку и завел роскошные автомобили.

Мужчина тратил деньги на машины, алкоголь и запрещенные вещества Фото: Daily Record

Однако позже начались бесконтрольные траты на золото, машины, вечеринки, алкоголь и запрещенные вещества. Британец признавался, что мог потратить тысячи фунтов за день, начиная утро с крепкого алкоголя. Дом, по его словам, напоминал "ночной клуб 24/7", где постоянно проходили вечеринки с десятками гостей, музыкой и безумными тратами.

Среди купленных авто были Range Rover, два BMW M3, BMW Z4 и три Mitsubishi Evo. Общая сумма потраченная на транспорт, по оценкам, превышала 200 000 фунтов.

Но вместе с богатством пришли и опасности: его дом несколько раз подвергался нападениям, в том числе с участием вооруженных людей. Однажды он проснулся и обнаружил, что его пять собак были убиты, а его семье угрожали. В какой-то момент он даже нанял телохранителей для защиты себя и своего имущества.

К 2010 году большая часть состояния Майкла была утрачена Фото: Lad Bible

К 2010 году большая часть состояния была утрачена. Майкл продал недвижимость, потерял все вложения и вернулся к прежней работе, стал разносить уголь и снова подал заявку на работу мусорщика.

Тем не менее, он говорит, что не жалеет ни о чем.

"Это были лучшие 10 лет за фунт. Я делал то, что хотел. Я испытал все, что хотел. И ни о чем не жалею", — добавил британец.

Ранее Фокус сообщал, что безработный мужчина стал миллионером после вещего сна. Житель округа Юнион, Нью-Джерси (США), оказался обладателем джекпота в размере 1,5 миллиона долларов после того, как приятное сновидение подтолкнуло его купить лотерейный билет.

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