Мужчина убирал авто и нашел лотерейные билеты: находка сделала его богатым (фото)

Житель Филадельфии (США) путешествовал между штатами по делам, а через неделю спустя решил убрать в своем авто. Его неожиданная находка в виде нескольких лотерейных билетов стала удачной — мужчина выиграл $50 тыс. (почти 2,1 млн грн).

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Победитель признается, что играет в лотерею более четырех лет, и именно теперь ему улыбнулась удача, сообщает People.

Счастливчик под псевдонимом Филли Джоун (Philly Jawn) путешествовал из Пенсильвании в Мэриленд, а затем остановился в одном из продуктовых магазинов, где купил себе перекусить и несколько лотерейных билетов. О своей покупке мужчина напрочь забыл, а более недели спустя наткнулся на нее во время уборки автомобиля.

Сначала мужчина думал выбросить билеты, но решил проверить билеты через приложение лотереи Мэриленда. Там он обнаружил, что один из них принес ему 50 тысяч долларов.

Инженер из Пенсильвании выиграл солидную сумму Фото: Maryland Lottery

"Я был в восторге, когда понял, что выиграл. Надеюсь, это — первая из многих будущих побед", — рассказал победитель.

По словам Филли, он играет в лотерею уже четыре года. Обычно он выбирает числа, которые имеют для него личное значение — например, дни рождения членов семьи. Несмотря на этот сентиментальный подход, он еще не рассказал родным о выигрыше.

В целом он признал, что ему все труднее держать эту новость в тайне. Мужчина планирует использовать выигрыш для погашения долгов, а остальное — оставить как сбережения в будущем.

Ранее Фокус рассказывал о том, как тысячи людей думали, что выиграли в лотерею. Но оказалось, что это ошибка при конвертации евроцентов в норвежские кроны.

Впоследствии сообщалось, как многолетний преступник выиграл миллионы, но снова может сесть в тюрьму. Джеймсу Фартингу впервые за много лет улыбнулась удача, но криминальное прошлое, которое насчитывает более 30 лет за решеткой, так и не отпустило счастливца.