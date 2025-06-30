Тысячи людей думали, что стали миллионерами, но их ждало разочарование

Жители Норвегии получили уведомление от государственной игорной компании о том, что они выиграли баснословные суммы. Но оказалось, что это ошибка при конвертации евроцентов в норвежские кроны.

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Norsk Tipping сообщила, что "несколько тысяч" человек, выигравших призы в Eurojackpot, были уведомлены о неправильных суммах. Компания отказалась сообщить точное число пострадавших. Но генеральный директор Norsk Tipping Тонье Сагстуэн извинилась и уже подала в отставку, пишет ВВС.

Ошибка при конвертации евроцентов в норвежские кроны привела к тому, что суммы призов оказались "чрезмерно высокими", заявила компания. Сумма была умножена на 100, вместо того чтобы быть разделенной на 100.

Norsk Tipping получает призовые суммы из Германии в евро, а затем конвертирует их в норвежские кроны.

Правильные суммы были обновлены в субботу вечером. Никаких неправильных выплат не было, заявила игорная компания.

"Мне очень жаль, что мы разочаровали столь многих, и я понимаю, что люди на нас злятся", — заявила Сагстуэн, добавив, что "критика оправдана".

Она сказала, что получила несколько сообщений от людей, которые планировали отправиться в отпуск, отремонтировать свои дома или купить квартиру.

"Им я могу сказать только: извините! Но я понимаю, что это слабое утешение", — сказала она.

Одна из женщин рассказала, что получила уведомление о том, что выиграла 1,2 миллиона крон (119 000 долларов США), но вместо этого получила лишь малую часть этой суммы.

Министр культуры и равноправия Любна Джаффери уже заявила, что "подобные ошибки недопустимы", тем более что Norsk Tipping имеет исключительное право на предоставление игровых услуг в стране.

Напомним, в Канаде местный пенсионер менее чем за год выиграл почти 2,5 миллиона долларов в трех лотереях.

А в США 26 апреля мужчина выиграл крупнейший в истории штата Кентукки джекпот в размере 167, 3 миллиона долларов, а через четыре дня он попал в тюрьму.