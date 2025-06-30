Тисячі людей думали, що стали мільйонерами, але на них чекало розчарування

Жителі Норвегії отримали повідомлення від державної гральної компанії про те, що вони виграли нечувані суми. Але виявилося, що це помилка під час конвертації євроцентів у норвезькі крони.

Related video

Norsk Tipping повідомила, що "кілька тисяч" людей, які виграли призи в Eurojackpot, були повідомлені про неправильні суми. Компанія відмовилася повідомити точну кількість постраждалих. Але генеральний директор Norsk Tipping Тоньє Сагстуен вибачилася і вже подала у відставку, пише ВВС.

Помилка під час конвертації євроцентів у норвезькі крони призвела до того, що суми призів виявилися "надмірно високими", заявила компанія. Суму було помножено на 100, замість того щоб бути розділеною на 100.

Norsk Tipping отримує призові суми з Німеччини в євро, а потім конвертує їх у норвезькі крони.

Правильні суми було оновлено в суботу ввечері. Жодних неправильних виплат не було, заявила гральна компанія.

"Мені дуже шкода, що ми розчарували багатьох, і я розумію, що люди на нас зляться", — заявила Сагстуен, додавши, що "критика виправдана".

Вона сказала, що отримала кілька повідомлень від людей, які планували вирушити у відпустку, відремонтувати свої будинки або купити квартиру.

"Їм я можу сказати тільки: вибачте! Але я розумію, що це слабка втіха", — сказала вона.

Одна з жінок розповіла, що отримала повідомлення про те, що виграла 1,2 мільйона крон (119 000 доларів США), але замість цього отримала лише малу частину цієї суми.

Міністр культури і рівноправності Любна Джаффері вже заявила, що "такі помилки є неприпустимими", тим паче, що Norsk Tipping має виключне право на надання ігрових послуг у країні.

Нагадаємо, у Канаді місцевий пенсіонер менш ніж за рік виграв майже 2,5 мільйона доларів у трьох лотереях.

А в США 26 квітня чоловік виграв найбільший в історії штату Кентуккі джекпот у розмірі 167,3 мільйона доларів, а через чотири дні він потрапив до в'язниці.