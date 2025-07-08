Чоловік прибирав авто та знайшов лотерейні квитки: знахідка зробила його багатим (фото)

Мешканець Філадельфії (США) подорожував між штатами в справах, а за тиждень потому вирішив прибрати у своєму авто. Його неочікувана знахідка у вигляді кількох лотерейних білетів стала вдалою — чоловік виграв $50 тис. (майже 2,1 млн грн).

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Переможець зізнається, що грає в лотерею понад чотири роки, та саме тепер йому посміхнулася вдача, повідомляє People.

Щасливчик під псевдонімом Філлі Джоун (Philly Jawn) подорожував з Пенсильванії до Мериленду, а потім зупинився в одному з продуктових магазинів, де купив собі перекусити та кілька лотерейних білетів. Про свою покупку чоловік геть забув, а понад тиждень потому натрапив на неї під час прибирання автомобіля.

Спочатку чоловік думав викинути білети, але вирішив перевірити квитки через додаток лотереї Мериленду. Там він виявив, що один із них приніс йому 50 тисяч доларів.

Інженер з Пенсильванії виграв солідну суму Фото: Maryland Lottery

"Я був у захваті, коли зрозумів, що виграв. Сподіваюся, це — перша з багатьох майбутніх перемог", — розповів переможець.

За словами Філлі, він грає в лотерею вже чотири роки. Зазвичай він обирає числа, які мають для нього особисте значення — наприклад, дні народження членів родини. Попри цей сентиментальний підхід, він ще не розповів рідним про виграш.

Загалом він визнав, що йому дедалі важче тримати цю новину в таємниці. Чоловік планує використати виграш для погашення боргів, а решту — залишити як заощадження в майбутньому.

Раніше Фокус розповідав про те, як тисячі людей думали, що виграли в лотерею. Але виявилося, що це помилка під час конвертації євроцентів у норвезькі крони.

Згодом повідомлялося, як багаторічний злочинець виграв мільйони, але знову може сісти до тюрми. Джеймсу Фартінгу вперше за багато років посміхнулася вдача, та кримінальне минуле, яке налічує понад 30 років за ґратами, так і не відпустило щасливця.