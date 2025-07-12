Не було білетів, але пощастило: чоловік виграв мільйони завдяки неймовірному збігу обставин

57-річний мешканець штату Мічиган (США) заїхав на заправку, аби купити пального та кілька білетів улюбленої лотереї. Та коли їх не опинилося у касирки, чоловік вирішив взяти участь в іншому розіграші, що зробило його багатим.

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Сам американець розповідає, що навіть й не думав, що йому пощастить виграти аж пів мільйона доларів (20,9 млн грн), йдеться в повідомленні місцевого оператора лотереї.

Переможець згадує, що приїхав на заправку компанії Speedway в містечку Каро. Там він хотів заправити повний бак і за звичкою хотів придбати кілька білетів Triple Red 777s.

Білет улюбленої лотереї переможця Triple Red 777s Фото: Michigan Lottery Connect Шалений виграш чоловіку приніс розіграш від Detroit Tigers Фото: Michigan Lottery Connect

"Але вони закінчилися, тож я сказав касирці дати мені квиток Detroit Tigers. Було важко повірити, коли я побачив, що виграв 500 тисяч доларів", — каже чоловік.

Спочатку, як він переповідає, йому не вірилося в те, що він зірвав такий великий куш. Та коли американець перевірив результати тиражу, то вже потім почав розуміти, що "це, мабуть, правда".

"Я підписав квиток і повернувся з ним у магазин, щоб касирка його перевірила. Вона просканувала його, повернула мені назад і сказала: 'Схоже, вам доведеться їхати в Лансінг із цим!", — згадує чоловік.

Коли факт виграшу підтвердив місцевий оператор, мешканець штату Мічиган довго не міг прийняти цей факт. Він зізнається, що дуже довго грає в лотерею і йому майже не щастило вигравати чималу суму коштів.

"Виграш у 500 000 доларів — це відповідь на мої молитви, і я досі не можу до кінця усвідомити, що сталося", — розповів переможець.

Сам американець каже, що вже знає, куди підуть гроші з виграшу. Частину коштів чоловік планує вкласти в інвестиції на майбутнє, а решту спрямує на підтримку та допомогу своїй родині.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік довго сидів у тюрмі та виграв у лотерею. Однак кримінальне минуле, яке налічує понад 30 років за ґратами, так і не відпустило щасливця.

Згодом стало відомо, як чоловік прибрав авто та знайшов виграшні білети. Мешканець Філадельфії (США) подорожував між штатами в справах, а за тиждень потому вирішив прибрати у своєму авто.