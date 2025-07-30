Мужчина непрерывно выигрывает в лотерею и снова сорвал куш: в чем его секрет

Житель штата Калифорния (США) Хуан Сарате продолжил тренд побед в лотереях и снова сорвал главный приз в $2 млн. Сам мужчина не раскрывает успехов в азартных играх и скромно говорит, что планирует потратить все средства на свою семью.

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Преди выигрышем большого куша, мужчина четыре раза в течение года выиграл по 1000 долларов, говорится в заявлении оператора лотереи штата Калифорния.

В разговоре с представителями лотерейного оператора господин Сарате рассказывает, что купил билет лотереи Instant Prize Crossword Scratchers на заправке. Тогда мужчина планировал купить горючего и несколько снеков в дорогу.

Билет Instant Prize Crossword Scratchers

Впоследствии стало ясно, что билет оказался победным, а он выиграл 2 млн долларов. Сам господин Сарате рассказал о своих эмоциях после выигрыша.

"Это было неожиданно. Но это была самая высокая точка моего везения за последнее время", — рассказал житель Калифорнии.

Сам мужчина вспоминает, что эта серия побед длится уже более года, а до выигрыша большого куша четыре раза ему удавалось выиграть $1000 каждый раз. Свой секрет он не раскрыл, но говорит, что главное — выбрать одну лотерею и постоянно внимательно следить за тиражами.

Сейчас счастливый победитель говорит, что планирует использовать деньги для выплаты дома своей семьи и инвестирования в будущее.

Ранее Фокус сообщал, как мужчина выиграл миллионы благодаря невероятному стечению обстоятельств. Когда мужчина решил принять участие в другом розыгрыше, то купил билет другой лотереи, что сделало его богатым.

Впоследствии стало известно, что женщина выиграла большой куш благодаря ошибке. Впоследствии она раскрыла секрет своего успеха — все произошло из-за обычной невнимательности при покупке билетов.