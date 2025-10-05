Уборка с профитом: утерянный лотерейный билет сделал женщину миллионершей (фото)

Жительница США Альфреда Хокинс убирала дома, когда наткнулась на коробку с лотерейными билетами. Когда она проверила их, то обнаружила, что стала богатой.

Среди кучи билетов был тот самый, который стал выигрышным и принес женщине в свой бюджет $100 тыс. (4,12 млн грн), говорится в сообщении оператора лотереи.

Сама американка, которая живет в городе Ричмонд (штат Алабама), рассказывает, что решила провести уборку дома. Когда женщина просматривала вещи в шкафу, то нашла коробку с лотерейными билетами.

Ради любопытства госпожа Хокинс решила взять неиспользованный билет лотереи $100,000 Extreme Cash. Это решение было удачным и сделало американку богаче.

Миссис Хокинс и ее выигрыш Фото: Virginia Lottery

"Я едва не потеряла сознание. Это было невероятно!" — призналась женщина.

Сама госпожа Хокинс рассказала, что этот билет когда-то был приобретен в местном продуктовом магазине. Он пролежал длительный промежуток времени без дела до этого момента.

Счастливая победительница говорит, что пока не решила, куда потратит эту сумму средств. Однако рассказала в интервью, что имеет планы на эти деньги.

