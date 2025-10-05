Прибирання з профітом: загублений лотерейний білет зробив жінку мільйонеркою (фото)

Мешканка США Альфреда Гокінз прибирала вдома, коли наткнулася на коробку з лотерейними білетами. Коли вона перевірила їх, то виявила, що стала багатою.

Related video

Серед купи білетів був той самий, який став виграшним і приніс жінці до свого бюджету $100 тис. (4,12 млн грн), йдеться в повідомленні оператора лотереї.

Сама американка, яка мешкає у місті Річмонд (штат Алабама), розповідає, що вирішила провели прибирання вдома. Коли жінка переглядала речі в шафі, то знайшла коробку з лотерейними білетами.

Заради цікавості пані Гокінз вирішила взяти невикористаний білет лотереї $100,000 Extreme Cash. Це рішення було вдалим і зробив американку багатшою.

Пані Гокінз та її виграш Фото: Virginia Lottery

"Я ледь не знепритомніла. Це було неймовірно!" — зізналася жінка.

Сама пані Гокінз розповіла, що цей квиток колись було придбано в місцевому продуктовому магазині. Він пролежав тривалий проміжок часу без діла до цього моменту.

Щаслива переможниця каже, що поки не вирішила, куди витратить цю суму коштів. Однак розповіла в інтерв'ю, що має плани на ці гроші.

Раніше Фокус повідомляв про те, що жінка виграла в лотерею завдяки порадам ШІ. Мешканка США вперше зіграла в Powerball і вирішила довірити вибір чисел Chat GPT.

Згодом стало відомо, що чоловік пів року не знав, що він мільйонер. Мешканець району Франкфурта в Німеччині випадково виявив у кишені зимового пальта лотерейний білет, який виявився виграшним.