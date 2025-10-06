Лотерейний мільйонер опинився у лікарні: переможець бореться за життя після вечірок (фото)

Переможець лотереї з Великої Британії потрапив до лікарні після трьох місяців гучних вечірок. Чоловік, який виграв £1 млн (61 млн грн), розповів, що тепер зосередиться на відновленні здоров’я.

Як повідомляє Daily Mirror, 39-річний будівельник Адам Лопес із Норвіча у липні виграв £1 млн (61 млн грн) у Національній лотереї. Чоловік одразу залишив роботу та три місяці присвятив вечіркам, але у вересні його госпіталізували з діагнозом двосторонньої легеневої емболії.

За словами Лопеса, він придбав виграшну скретч-карту у магазині на розі. Його банківський баланс зріс "з £12,40 до £1 000 012,40" (з 760 грн до 61 млн грн). Проте вже 10 вересня чоловіка швидкою доставили до лікарні Норфолка та Норвічського університету після різкого погіршення стану.

"Я знав, що те, що я роблю, рано чи пізно закінчиться, і це мало не закінчилося найгіршим чином. Це був величезний сигнал тривоги", — сказав Лопес.

Переможець зазначив, що виграш дозволив йому вести спосіб життя, якого він раніше не мав, але згодом це призвело до проблем зі здоров’ям. "Приблизно три тижні тому це стало очевидним... тромб у нозі поширився на легені", — пояснив він.

Адам Лопес на роботі Фото: Скриншот

Чоловік провів у лікарні понад вісім днів.

"Я не міг ходити, я не міг дихати. Найбільше, що змінило моє життя, — це лежання на задньому сидінні швидкої допомоги та звук сирен", — розповів він.

Лопес подякував лікарям за врятоване життя та визнав, що шкодує про рішення залишити роботу. Він наголосив, що відсутність звичного розпорядку спричинила "повний відрив" від нормального життя.

"Це змушує дивитися на обидві сторони життя, бо не має значення, чи у тебе мільйон, сто мільйонів чи трильйон — коли ти у швидкій, гроші не мають значення", — додав переможець.

У липні Лопес повідомив, що момент виграшу став для нього шоком. Він розповів, що придбав скретч-карту разом із напоєм, а після виявлення виграшу заховав її в бардачок авто. Коли Національна лотерея підтвердила його перемогу, мати чоловіка "була неймовірно щаслива".

Переможець лотереї зі своєю матір'ю Данікою Фото: Скриншот

