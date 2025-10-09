Виграні 495 мільйонів у лотерею зруйнували життя чоловіка та його сім'ї: що сталося (фото)

Пекар з Британії Кіт Гоуф зірвав великий приз у лотерею, чим змінив життя своєї родини на краще. Водночас величезні гроші повністю та безповоротно зруйнували життя переможця та його родини.

Перемога в лотереї пана Гоуфа призвела до втрати сім'ї, найближчих друзів і смерті від зловживання алкоголем, повідомляє The Mirror.

Журналісти пишуть, що чоловік працював пекарем і жив у скромному будинку. У 2005 році він придбав лотерейний білет і зірвав джекпот розіграшу, який становив 9 млн фунтів (майже 495 млн грн).

Чоловік відразу почав "смітити грошима" — купив VIP-абонемент на стадіон улюбленого футбольного клубу "Астон Вілла", потім — скакових коней. Згодом британець придбав розкішний BMW та інші речі.

Потім пан Гоуф покинув роботу, та дуже швидко впав у "нудьгу". Чоловік почав прикладатися до оковитої, що призвело до розпаду його шлюбу.

Кіт Гоуф та його дружина після перемоги в лотерею Фото: ExpressStar

"Без рутини в моєму житті я почав витрачати, витрачати, витрачати — зрештою я просто нудьгував. До виграшу я пив тільки трохи вина під час їжі. Раніше я був популярним, але тепер відштовхнув від себе всіх друзів. Я більше нікому не довіряю. Моє життя було чудовим. Але лотерея все зруйнувала. Який сенс мати гроші, якщо ти плачеш вночі", — зізнався Кіт за рік до своєї смерті в 2009.

Після розлучення британець переїхав до орендованого будинку за 1 млн фунтів Чеширі, найнявши шофера та садівника. Однак чоловік продовжував зловживати алкоголем, а після — потрапив до реабілітаційного центру.

Згодом Кіта обманули шахраї на 700 тис. фунтів, а рік потому він помер у лікарні від наслідків впливу міцних напоїв і стресу. Медики говорять, що смерть мільйонера настала внаслідок отруєння алкогольними напоями.с

Перед смертю він застерігав людей "не купувати лотерейні білети", бо це "зруйнувало його життя". Попри сумний фінал і чутки, що Кіт спустив усі гроші, нещодавно стало відомий один факт — пан Гоуф заповів своїй родині 800 тис. фунтів.

