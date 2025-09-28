Чоловік виграв у лотерею 410 мільйонів доларів: тепер у нього неочікуваний страх

У США житель штату Міссурі виграв у лотерею Powerball 410 мільйонів доларів, після чого його охопив страх перед можливими змінами у житті.

Чоловік став одним із двох переможців розіграшу Powerball, джекпот якого становив понад 1,78 мільярда доларів. Тепер він побоюється, що виграш змінить його звичний хід життя, повідомляє портал Mandatory.

Американець зізнався, що вважає себе "домосідом" та після отримання виграшу сподівається проводити більше часу з дружиною, яка планує менше працювати через несподіваний прибуток. Однак він боїться, що "тепер вона витягне його з міста".

"Ідеальний день — це сидіти вдома, робити те, що я роблю, — відпочивати", — сказав новоспечений мультимільйонер.

За словами чоловіка, він провів мав багато безсонних ночей відтоді, як дізнався, що має виграшний квиток. Тепер він обмірковує те, що сталося, виконуючи буденні справи, такі як прання білизни. При цьому він наголосив, що це "найкраща проблема, яка в нього коли-небудь була".

Як зазначають у виданні, американець придбав свій виграшний квиток у магазині QuikTrip у Сент-Луїсі. Він мав можливість отримати 893,5 мільйона доларів протягом 30 платежів або одноразовий платіж у розмірі 410 мільйонів доларів.

Нагадаємо, американка з Вірджинії вперше зіграла в Powerball і вирішила довірити вибір чисел штучному інтелекту, в результаті чого її виграш склав 150 тисяч доларів.

Фокус також повідомляв, що п’ятеро американців після понад десятиліття регулярної гри нарешті виграли у лотереї Hoosier Lotto 9,9 мільйонів доларів.