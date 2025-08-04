Наймолодша переможниця лотереї розказала, як склалося її життя: де поділися виграні мільйони

Наймолодша переможниця лотереї у Великій Британії розлучилася зі своїм хлопцем і знайшла нове кохання з газовим інженером. Раніше вона зустрічалася з Лі Меттьюзом, але зізналася, що тепер виховує свою п'яту дитину як мати-одиначка.

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Келлі Роджерс, яка отримала 1,8 млн фунтів стерлінгів (майже 100 млн гривень) у 2003 році у віці 16 років, але витратила статки на косметичну хірургію, поділилася романтичними кадрами з 35-річним Тоддом Ейлбеком. Про пише The Sun.

38-річна Келлі назвала бойфренда "її світом, її найкращим другом". Інженер, у якого також є діти, поділився фотографією, на якій він і Келлі обіймаються.

Келлі Роджерс з бойфрендом Фото: The Sun

Раніше Келлі з Воркінгтона зустрічалася з інженером Лі і народила свою п'яту дитину.

Келлі Роджерс з колишнім бойфрендом Фото: The Sun

Але пізніше, після народження дитини, вона повідомила в соціальних мережах, що "робила все сама". Келлі також сказала: "Більшість назвали б перший рік виснажливим і складним, але для мене це був найчарівніший і найкорисніший рік мого життя…"

Жінка не розкрила особу батька, і немає жодних натяків на те, що вона говорила про Лі.

"Розтринькала" лотерею

Повідомляється, що британка "розтринькала" свій джекпот протягом дев'яти років на пластичну хірургію, кокаїн, одяг та подарунки друзям і родині.

Келлі виграла майже 100 мільйонів гривень у 2003 році Фото: The Sun

Рекорд

Жінка, ймовірно, так і збереже свій рекорд наймолодшого переможця, оскільки мінімальний вік для гри в Національну лотерею з того часу було підвищено до 18 років.

Келлі Роджерс Фото: The Sun

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, 25-річна дівчина з'їдала два сніданки з McDonald's на день, а згодом схудла на 88 кілограмів.