Жінка схудла на 88 кілограмів: після цього її бойфренд знайшов "нову" дівчину (фото)

25-річна дівчина з'їдала два сніданки з McDonald's на день, а згодом схудла на 88 кілограмів. Пейдж Вікерс набрала вагу до 146 кілограмів після років переїдання їжі на винос, чіпсів та шоколаду, а шкільні "хулігани" насміхалися з неї, називаючи "китом".

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У дні, коли Пейдж пропускала свою порцію McDonald's, вона замість цього брала ковбасні рулетики та випічку. 25-річна дівчина з графства Дарем в Англії згодом схудла за допомогою дієт та фітнес-модифікацій. Про це пише The Sun.

Пейдж Вікерс набрала вагу через "швидку" їжу Фото: The Sun

Чому вирішила схуднути

Після того, як дівчина витратила 3000 фунтів стерлінгів (понад 160 тисяч гривень) на операцію шлунка в Туреччині в червні 2024 року, життя Пейдж повністю змінилося. Зараз вона важить 62 кг і перейшла з 28-го розміру на 10-й, а друзі кажуть, що дівчина стала зовсім іншою людиною.

Архівні фотографії демонструють перетворення Пейдж через рік поруч з її партнером, 25-річним Метью Вілкінсоном.

Пейдж Вікерс сильно схудла Фото: The Sun

Тепер Пейдж зізнається, що друзі та родина дивляться на неї двозначно на вулиці, і жартує, що вона як "нова дівчина" Метью.

"Це шок, це ніби в мого партнера нова дівчина. Навіть моя родина сказала, що їм досі доводиться перевіряти, чи це я, бо вони не можуть змиритися з тим, як швидко я змінилася. Так смішно, скільки разів я була в місті і проходила повз старих друзів, а вони навіть не помічали, що це я. Вони просто вражені", — каже дівчина.

Пейдж Вікерс сильно схудла Фото: The Sun

Від цього Пейдж відчуває себе бадьорою. Це робить її неймовірно щасливою, бо вона не думала, що дійде до цього моменту.

"Я перепробувала безліч різних дієт, пробувала різні вправи. Ніщо не могло цього змінити, це було просто жахливо. Мій партнер просто хотів бути поруч зі мною, незважаючи ні на що. Ми обидва знайшли одне одного в потрібний час, і з того часу ми тримаємося одне одного", — зізналася вона.

Пара разом два роки

Пара разом майже два роки після знайомства через спільних друзів, коли Пейдж була в піковій вазі.

"Я справді боролася зі своєю зовнішністю. Мене неодноразово цькували… Це було типовим: "ти товста, ти пухкенька, кит". Це справді має значення", — каже Пейдж.

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