Женщина похудела на 88 килограммов: после этого ее бойфренд нашел "новую" девушку (фото)

25-летняя девушка съедала два завтрака из McDonald's в день, а впоследствии похудела на 88 килограммов. Пейдж Уикерс набрала вес до 146 килограммов после лет переедания еды на вынос, чипсов и шоколада, а школьные "хулиганы" насмехались над ней, называя "китом".

Related video

В дни, когда Пейдж пропускала свою порцию McDonald's, она вместо этого брала колбасные рулетики и выпечку. 25-летняя девушка из графства Дарем в Англии впоследствии похудела с помощью диет и фитнес-модификаций. Об этом пишет The Sun.

Пейдж Уикерс набрала вес из-за "быстрой" еды Фото: The Sun

Почему решила похудеть

После того, как девушка потратила 3000 фунтов стерлингов (более 160 тысяч гривен) на операцию желудка в Турции в июне 2024 года, жизнь Пейдж полностью изменилась. Сейчас она весит 62 кг и перешла с 28-го размера на 10-й, а друзья говорят, что девушка стала совсем другим человеком.

Архивные фотографии демонстрируют преображение Пейдж через год рядом с ее партнером, 25-летним Мэтью Уилкинсоном.

Пейдж Уикерс сильно похудела Фото: The Sun

Теперь Пейдж признается, что друзья и семья смотрят на нее двусмысленно на улице, и шутит, что она как "новая девушка" Мэтью.

"Это шок, это как будто у моего партнера новая девушка. Даже моя семья сказала, что им до сих пор приходится проверять, я ли это я, потому что они не могут смириться с тем, как быстро я изменилась. Так смешно, сколько раз я была в городе и проходила мимо старых друзей, а они даже не замечали, что это я. Они просто поражены", — говорит девушка.

Пейдж Уикерс сильно похудела Фото: The Sun

От этого Пейдж чувствует себя бодрой. Это делает ее невероятно счастливой, потому что она не думала, что дойдет до этого момента.

"Я перепробовала множество разных диет, пробовала разные упражнения. Ничто не могло этого изменить, это было просто ужасно. Мой партнер просто хотел быть рядом со мной, несмотря ни на что. Мы оба нашли друг друга в нужное время, и с тех пор мы держимся друг друга", — призналась она.

Пара вместе два года

Пара вместе почти два года после знакомства из-за общих друзей, когда Пейдж была в пиковом весе.

"Я действительно боролась со своей внешностью. Меня неоднократно травили... Это было типичным: "ты толстая, ты пухленькая, кит". Это действительно имеет значение", — говорит Пейдж.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Женщина в Великобритании умерла от инфекции, вызванной собакой ее внучки.

Украинский морпех Александр Кириенко, который пережил пытки в российском плену, обратился к рэперше Азилии Бэнкс, которая высмеяла его внешний вид.

Кроме того, даже если вы полностью пересмотрели свое питание ради похудения, некоторые с виду "здоровые" продукты могут незаметно мешать прогрессу.