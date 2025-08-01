Женщина умерла после того, как ее облизала собака: что нужно знать владельцам животных

Женщина в Великобритании умерла от инфекции, вызванной собакой ее внучки, которая облизала рану на ноге умершей. Тесты обнаружили Pasteurella multocida — бактерию, которая обычно встречается во рту домашних животных.

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83-летняя Джун Бакстер порезала ногу, пользуясь туалетом в своем доме 29 июня. Секретарь на пенсии, которая проживала в Норфолке, была одна, когда поранилась, поэтому позвонила с просьбой помочь. Это оповестило ее главную опекуншу, внучку Кейтлан Аллин, которая прибыла со своей собакой. Об этом пишет The Sun.

Вскоре после этого в дом прибыли парамедики, чтобы обработать травму. На следующий день женщина сказала внучке, что ей плохо, и 1 июля ее доставили в больницу.

Несмотря на лечение, состояние Джун Бакстер ухудшилось, и 7 июля она умерла от септического шока.

Что стало причиной смерти

Тесты обнаружили на ноге Джун Pasteurella multocida — бактерию, которая обычно встречается во рту домашних животных, как стало известно на расследовании.

Джун Бакстер умерла из-за собаки Фото: The Sun

В своем заявлении в суд дочь Джун, Клэр Вуттен, сказала, что ее "независимая и решительная" мать ранее страдала от сепсиса. Она добавила, что существует "вероятность", что рану слизала собака, и добавила, что "согласна с причиной смерти".

Кейтлан тем временем заявила, что "не видела, как ее собака лизала травму Джун", но признала, что это "возможно", поскольку ее бабушка наслаждалась вниманием своего любимца.

Медицинской причиной смерти Джун был назван "септический шок, вызванный целлюлитом левой ноги, спровоцированный домашней собакой".

Джун Бакстер умерла из-за собаки Фото: The Sun

Пастереллез, инфекция, вызванная бактерией от собаки, является относительно редким явлением, ежегодно в Англии и Уэльсе регистрируется около 600 лабораторно подтвержденных случаев.

Большинство случаев не являются тяжелыми и легко лечатся антибиотиками. Но в некоторых случаях, особенно у уязвимых лиц, известно, что Pasteurella multocida приводит к серьезным осложнениям, таким как бактериемия, менингит или эндокардит, со значительно более высоким уровнем смертности.

Стоит ли беспокоиться, когда ваша собака вас лижет?

Доктор Эндрю Конлан, доцент кафедры эпидемиологии ветеринарной медицины Кембриджского университета, рассказал, что "риск серьезной инфекции от бактерий, которые обычно не являются патогенными [способными вызвать заболевание], невероятно низкий для большинства здоровых людей".

Он добавил, что еще одной бактерией, которая вызывает больше беспокойства, которую переносят как люди, так и собаки, является золотистый стафилококк и стрептококк. Обе бактерии могут присутствовать в слюне собак и вызывать различные инфекции, от легких кожных инфекций до тяжелых, опасных для жизни заболеваний.

Относительно того, кто более подвержен инфекциям от всех этих различных типов бактерий, врач сказал, что наибольшему риску подвергаются люди, чья иммунная система ослаблена возрастом или другими инфекциями.

Важно тщательно мыть руки, избегать близкого контакта, вовремя водить питомца к ветеринару, обрабатывать его необходимыми средствами.

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