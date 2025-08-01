Жінка померла після того, як її облизав собака: що потрібно знати власникам тварин

Жінка у Великій Британії померла від інфекції, спричиненої собакою її онуки, який облизав рану на нозі померлої. Тести виявили Pasteurella multocida — бактерію, яка зазвичай трапляється в роті домашніх тварин.

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83-річна Джун Бакстер порізала ногу, користуючись туалетом у своєму будинку 29 червня. Секретарка на пенсії, яка проживала в Норфолку, була сама, коли поранилася, тому зателефонувала з проханням допомогти. Це сповістило її головну опікунку, онуку Кейтлан Аллін, яка прибула зі своїм собакою. Про це пише The Sun.

Невдовзі після цього до будинку прибули парамедики, щоб обробити травму. Наступного дня жінка сказала онуці, що їй погано, і 1 липня її доставили до лікарні.

Незважаючи на лікування, стан Джун Бакстер погіршився, і 7 липня вона померла від септичного шоку.

Що стало причиною смерті

Тести виявили на нозі Джун Pasteurella multocida — бактерію, яка зазвичай зустрічається в роті домашніх тварин, як стало відомо на розслідуванні.

Джун Бакстер померла через собаку Фото: The Sun

У своїй заяві до суду донька Джун, Клер Вуттен, сказала, що її "незалежна та рішуча" мати раніше страждала від сепсису. Вона додала, що існує "ймовірність", що рану злизав собака, і додала, що "згодна з причиною смерті".

Кейтлан тим часом заявила, що "не бачила, як її собака лизав травму Джун", але визнала, що це "можливо", оскільки її бабуся насолоджувалася увагою свого улюбленця.

Медичною причиною смерті Джун був названий "септичний шок, спричинений целюлітом лівої ноги, спровокований домашнім собакою".

Джун Бакстер померла через собаку Фото: The Sun

Пастерельоз, інфекція, спричинена бактерією від собаки, є відносно рідкісним явищем, щорічно в Англії та Уельсі реєструється близько 600 лабораторно підтверджених випадків.

Більшість випадків не є важкими та легко лікуються антибіотиками. Але в деяких випадках, особливо у вразливих осіб, відомо, що Pasteurella multocida призводить до серйозних ускладнень, таких як бактеріємія, менінгіт або ендокардит, зі значно вищим рівнем смертності.

Чи варто турбуватися, коли ваш собака вас лиже?

Лікар Ендрю Конлан, доцент кафедри епідеміології ветеринарної медицини Кембриджського університету, розповів, що "ризик серйозної інфекції від бактерій, які зазвичай не є патогенними [здатними викликати захворювання], неймовірно низький для більшості здорових людей".

Він додав, що ще однією бактерією, яка викликає більше занепокоєння, яку переносять як люди, так і собаки, є золотистий стафілокок та стрептокок. Обидві бактерії можуть бути присутніми в слині собак і викликати різноманітні інфекції, від легких шкірних інфекцій до важких, небезпечних для життя захворювань.

Щодо того, хто більш схильний до інфекцій від усіх цих різних типів бактерій, лікар сказав, що найбільшому ризику піддаються люди, чия імунна система ослаблена віком або іншими інфекціями.

Важливо ретельно мити руки, уникати близького контакту, вчасно водити улюбленця до ветеринара, обробляти його необхідними засобами.

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