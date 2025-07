Что вычеркнуть из рациона, чтобы сбросить вес: 9 "полезных" продуктов, которые мешают похудеть

Похудение — это не только изменение рациона, но и серьезный эмоциональный и временной вызов. Часто бывает больно осознать, что ты прилагаешь усилия, а вес не снижается. Даже если вы полностью пересмотрели свое питание, некоторые с виду "здоровые" продукты могут незаметно мешать прогрессу.

Related video

Лишние калории, насыщенные жиры и добавленные сахара, содержащиеся в некоторых продуктах, могут тормозить похудение. Диетологи поделились 9 распространенными продуктами и напитками, которые могут казаться безопасными, но на самом деле вредят усилиям в борьбе с лишним весом, пишет издание "Eat this, not that".

1. Йогурт с наполнителями

Йогурт сам по себе — отличный источник белка, кальция и пробиотиков. Но сладкие варианты могут содержать до 20-25 г добавленного сахара в порции. Согласно исследованию в журнале Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, избыток сахара связан с набором веса и абдоминальным жиром.

Что выбрать вместо этого: натуральный греческий йогурт или варианты без сахара.

2. Завтрак хлопья

Когда нет времени на приготовление завтрака, хлопья кажутся удобным вариантом. Но большинство из них содержат много сахара и почти не имеют белка или клетчатки. Это приводит к быстрому голоду и перееданию.

Полезная альтернатива: выбирайте злаковые с низким содержанием сахара, высоким содержанием белка и клетчатки.

3. Бейглы и белый хлеб

Изделия из белой муки — например бейглы — часто содержат минимум клетчатки, из-за чего не обеспечивают длительного насыщения. К тому же, употребление хлеба без белковых добавок (например, только с маслом или сливочным сыром) способствует быстрому возвращению голода.

Лучшее решение: выбирайте хлебцы из цельнозерновой муки, сочетайте с белковыми продуктами.

4. Смузи

Домашний смузи с белком, клетчаткой и умеренным содержанием жира — отличный перекус. Но если добавить много бананов, мёда, жирного йогурта или арахисовой пасты, или купить готовый вариант из магазина, вы получите калорийную и сахарную бомбу.

Совет: следите за ингредиентами. Выбирайте овощи, протеиновые добавки и умеренно сладкие фрукты.

5. Ореховая смесь

Все зависит от состава. Если это орехи, семечки и сухофрукты — отличный источник белка, клетчатки и антиоксидантов. Но если в смеси есть шоколад или конфеты — это уже добавленные калории и сахар.

Выход: внимательно читайте этикетки или смешивайте собственную смесь.

6. Газированные напитки

В бутылке газировки может быть до 85 г сахара — это втрое больше суточной нормы, которую рекомендует Американская кардиологическая ассоциация. Такие напитки не только вредят сердцу, но и активно способствуют набору веса.

Чем заменить: напитки с меньшим содержанием сахара, или домашние газированные воды с лимоном.

7. Батончики мюсли

Некоторые батончики действительно являются полезными. Но большинство — это замаскированные сладости с высоким содержанием сахара и калорий. Если вы заменяете завтрак или перекус на такой батончик, это может стать причиной застоя веса.

Что делать: ищите батончики с коротким составом, без добавления сахара, с клетчаткой и белком.

8. Алкоголь

Даже если вы питаетесь правильно, но регулярно пьёте алкоголь — особенно вечером — это может быть причиной застоя в похудении. В бокале вина — десятки граммов сахара и сотни калорий, которые часто остаются без внимания.

Решение: сократите количество алкоголя или выбирайте сухое вино в умеренных количествах.

9. Обезжиренные продукты

Продукты с маркировкой "обезжиренный" или "диетический" могут содержать больше сахара, чем обычные версии. Это касается обезжиренных йогуртов, заправок, мороженого или арахисовой пасты. Чтобы компенсировать вкус без жира, производители часто добавляют много подсластителей.

Лучшее решение: выбирайте полножирные натуральные продукты в разумном количестве, без лишнего сахара.

Напомним, сардины — это одна из самых доступных и недорогих рыб, которую можно найти почти в каждом супермаркете. Несмотря на низкую цену, она имеет чрезвычайную пользу, о чем постоянно подчеркивают диетологи.

Фокус также писал, что диетологи рассказали о продуктах, которые придают ощущение сытости. Речь идет, в частности, о малине. Одна горсть малины обеспечивает почти 25% вашей суточной потребности в клетчатке.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.