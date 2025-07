Що викреслити з раціону, щоб скинути вагу: 9 "корисних" продуктів, які заважають схуднути

Схуднення — це не лише зміна раціону, а й серйозний емоційний та часовий виклик. Часто буває боляче усвідомити, що ти докладаєш зусиль, а вага не знижується. Навіть якщо ви повністю переглянули своє харчування, деякі на вигляд "здорові" продукти можуть непомітно заважати прогресу.

Зайві калорії, насичені жири та додані цукри, що містяться у деяких продуктах, можуть гальмувати схуднення. Дієтологи поділилися 9 поширеними продуктами і напоями, які можуть здаватися безпечними, але насправді шкодять зусиллям у боротьбі із зайвою вагою, пише видання "Eat this, not that".

1. Йогурт із наповнювачами

Йогурт сам по собі — чудове джерело білка, кальцію та пробіотиків. Але солодкі варіанти можуть містити до 20–25 г доданого цукру в порції. Згідно з дослідженням у журналі Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, надлишок цукру пов’язаний із набором ваги та абдомінальним жиром.

Що обрати замість цього: натуральний грецький йогурт або варіанти без цукру.

2. Сніданкові пластівці

Коли немає часу на приготування сніданку, пластівці здаються зручним варіантом. Але більшість з них містять багато цукру й майже не мають білка чи клітковини. Це призводить до швидкого голоду та переїдання.

Корисна альтернатива: обирайте злакові з низьким вмістом цукру, високим вмістом білка та клітковини.

3. Бейгли та білий хліб

Вироби з білого борошна — як-от бейгли — часто містять мінімум клітковини, через що не забезпечують довготривалого насичення. До того ж, вживання хліба без білкових добавок (наприклад, лише з маслом або вершковим сиром) сприяє швидкому поверненню голоду.

Краще рішення: обирайте хлібці з цільнозернового борошна, поєднуйте з білковими продуктами.

4. Смузі

Домашній смузі з білком, клітковиною та помірним вмістом жиру — чудовий перекус. Але якщо додати багато бананів, меду, жирного йогурту чи арахісової пасти, або купити готовий варіант із магазину, ви отримаєте калорійну та цукрову бомбу.

Порада: стежте за інгредієнтами. Обирайте овочі, протеїнові добавки та помірно солодкі фрукти.

5. Горіхова суміш

Все залежить від складу. Якщо це горіхи, насіння і сухофрукти — чудове джерело білка, клітковини та антиоксидантів. Але якщо в суміші є шоколад або цукерки — це вже додані калорії та цукор.

Вихід: уважно читайте етикетки або змішуйте власну суміш.

6. Газовані напої

У пляшці газованої води може бути до 85 г цукру — це утричі більше за добову норму, яку рекомендує Американська кардіологічна асоціація. Такі напої не тільки шкодять серцю, а й активно сприяють набору ваги.

Чим замінити: напої з меншим вмістом цукру, або домашні газовані води з лимоном.

7. Батончики мюслі

Деякі батончики дійсно є корисними. Але більшість — це замасковані солодощі з високим вмістом цукру та калорій. Якщо ви замінюєте сніданок або перекус на такий батончик, це може стати причиною застою ваги.

Що робити: шукайте батончики з коротким складом, без доданого цукру, з клітковиною та білком.

8. Алкоголь

Навіть якщо ви харчуєтесь правильно, але регулярно п’єте алкоголь — особливо ввечері — це може бути причиною застою у схудненні. У келиху вина — десятки грамів цукру й сотні калорій, які часто залишаються поза увагою.

Рішення: скоротіть кількість алкоголю або обирайте сухе вино в помірних кількостях.

9. Знежирені продукти

Продукти з маркуванням "знежирений" чи "дієтичний" можуть містити більше цукру, ніж звичайні версії. Це стосується знежирених йогуртів, заправок, морозива чи арахісової пасти. Щоб компенсувати смак без жиру, виробники часто додають багато підсолоджувачів.

Краще рішення: обирайте повножирні натуральні продукти в розумній кількості, без зайвого цукру.

