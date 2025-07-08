Дешевша за скумбрію, корисніша за лосось: яку рибу варто додати до свого раціону

Сардини — це одна з найбільш доступних і недорогих риб, яку можна знайти майже в кожному супермаркеті. Попри низьку ціну, вона має надзвичайну користь, про що постійно наголошують дієтологи.

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У складі сардин — висока концентрація білка, корисних жирів і Омега-3 жирних кислот. Регулярне споживання сардин може покращити настрій і зменшити рівень стресу, пише ТСН.

Зокрема, сардини містять вітамін D. А ще вони довго забезпечують відчуття ситості, що робить їх ідеальним вибором для дієтичного або спортивного харчування.

Незважаючи на доступність, сардини залишаються недооціненими серед українців. Багато хто оминає їх через упередження до дешевих консервів, віддаючи перевагу дорогому лососю. Однак варто пам’ятати: хоча лосось теж корисний, у співвідношенні "ціна–якість" сардини мають явну перевагу. Важливо лише обирати якісні консерви — від перевірених виробників і лише в надійних магазинах чи супермаркетах.

Нагадаємо, дієтологи розповіли про продукти, які надають відчуття ситості. Йдеться, зокрема, про малину. Одна жменя малини забезпечує майже 25% вашої добової потреби в клітковині.

Фокус також писав, що дієтологиня назвала овочі, які мають найменше цукру. Вони містять ще й клітковину, яка уповільнює засвоєння цукру, а також вітаміни, мінерали й фітонутрієнти. У списку, зокрема, шпинат. Це один із найменш солодких овочів. Шпинат багатий на калій, кальцій, вітаміни A та C, фолат та інші поживні речовини.