Дешевле скумбрии, полезнее лосося: какую рыбу стоит добавить в свой рацион

Сардины — это одна из самых доступных и недорогих рыб, которую можно найти почти в каждом супермаркете. Несмотря на низкую цену, она имеет чрезвычайную пользу, о чем постоянно подчеркивают диетологи.

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В составе сардин — высокая концентрация белка, полезных жиров и Омега-3 жирных кислот. Регулярное потребление сардин может улучшить настроение и уменьшить уровень стресса, пишет ТСН.

В частности, сардины содержат витамин D. А еще они долго обеспечивают ощущение сытости, что делает их идеальным выбором для диетического или спортивного питания.

Несмотря на доступность, сардины остаются недооцененными среди украинцев. Многие обходят их стороной из-за предубеждения к дешевым консервам, отдавая предпочтение дорогому лососю. Однако стоит помнить: хотя лосось тоже полезен, в соотношении "цена-качество" сардины имеют явное преимущество. Важно лишь выбирать качественные консервы — от проверенных производителей и только в надежных магазинах или супермаркетах.

Напомним, диетологи рассказали о продуктах, которые придают ощущение сытости. Речь идет, в частности, о малине. Одна горсть малины обеспечивает почти 25% вашей суточной потребности в клетчатке.

Фокус также писал, что диетолог назвала овощи, которые имеют меньше всего сахара. Они содержат ещё и клетчатку, которая замедляет усвоение сахара, а также витамины, минералы и фитонутриенты. В списке, в частности, шпинат. Это один из наименее сладких овощей. Шпинат богат калием, кальцием, витаминами A и C, фолатом и другими питательными веществами.